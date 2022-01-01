Создан новогодний шар с настоящим снегом

Такие игрушки давно известны. Если их перевернуть, в запаянном стеклянном шаре может, например, пойти снег на какую-то фирурку, макет дома и т.д. На самом деле, это падают белые пластиковые хлопья, что всем понятно. Но картинка очень похожа на настоящую.

Энтузиаст Шон Ходжинс решил такой же шар максимально приблизить к реальности. Внутри него действительно есть настоящий снег, утверждает разработчик. Для того чтобы достичь своей цели, автор идеи вынужден был создать достаточно энергоемкое изделие. Но это – чуть ли не единственный его недостаток.

Ходжинс взял радиатор и кулер от обыкновенного персонального компьютера, подсоединил испаритель воды и добился мгновенного охлаждения пара. Получился самый настоящий снег. Примерно так же он образуется в атмосфере, говорит изобретатель.