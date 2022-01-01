 

Создан новогодний шар с настоящим снегом

01.01.2022, 21:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Такие игрушки давно известны. Если их перевернуть, в запаянном стеклянном шаре может, например, пойти снег на какую-то фирурку, макет дома и т.д. На самом деле, это падают белые пластиковые хлопья, что всем понятно. Но картинка очень похожа на настоящую.

Энтузиаст Шон Ходжинс решил такой же шар максимально приблизить к реальности. Внутри него действительно есть настоящий снег, утверждает разработчик. Для того чтобы достичь своей цели, автор идеи вынужден был создать достаточно энергоемкое изделие. Но это – чуть ли не единственный его недостаток.

Ходжинс взял радиатор и кулер от обыкновенного персонального компьютера, подсоединил испаритель воды и добился мгновенного охлаждения пара. Получился самый настоящий снег. Примерно так же он образуется в атмосфере, говорит изобретатель.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / “Бег с препятствиями по карусели”. В МИД России отреагировали на обещания США по поводу новых санкций за Навального и “Северный поток – 2”

07.09 / Трухин о ДТП с его участием: Я не был пьян

06.10 / В ходе протестов в Кыргызстане пострадало почти 600 человек, один скончался

22.11 / Зимой части французов грозит блэкаут из-за проверок АЭС на фоне пандемии

29.07 / СБ Украины заявила о задержании двух предполагаемых организаторов взрывов в Киеве

18.08 / Цепкало вылетел из Киева в Варшаву

05.09 / 5 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

04.06 / Саудовская Аравия объявила о партнерстве с РФ в атомной энергетике

11.01 / Independent – Папа Римский сделает прививку от коронавируса

21.01 / Владелицу сгоревшего в Харькове дома престарелых охраняет полиция – Аваков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика