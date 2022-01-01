 

В Японии суперкомпьютер потерял 77 Тб данных

01.01.2022, 21:52, Новости дня
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Эта неприятность случилась в университете японского города Киото. Суперкомпьютер, которым пользовались ученые, неожиданно потерял 77 Тб важной информации.

Когда стали разбираться в ситуации. Оказалось, что сбой произошел в результате ошибки в момент резервного копирования. Пострадали сразу 14 групп пользователей, сообщает источник.

Речь идет о 34 миллионах файлов, которые являются результатом кропотливого труда множества людей. Сейчас специалисты пытаются восстановить данные, однако они также признают, что значительная часть утеряна навсегда. По словам экспертов, им никогда ранее не приходилось сталкиваться с такой ситуацией. Система очень невовремя начала делать резервное копирование, а затем, не закончив его, продолжила работу компьютера. Почему это произошло, никто не понимает.



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