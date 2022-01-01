N-TV – вопреки обыкновению — новогодняя речь Ким Чен Ына была посвящена внутренней политике

Обычно лидер КНДР Ким Чен Ын использует новогодние речи для громких внешнеполитических заявлений, однако на этот раз политик сосредоточился на внутренней повестке, пишет N-TV. Как отмечает издание, такая перемена свидетельствует об экономическом кризисе, разгоревшемся в стране на фоне пандемии коронавируса.



Associated Press

В своём новогоднем обращении северокорейский лидер Ким Чен Ын больше говорил о тракторных заводах и школьной форме, чем о ядерном оружии или США, пишет N-TV. Государственные медиа КНДР сообщили, что целями страны на 2022 год являются оживление экономики и улучшение качества жизни граждан.

Как отмечает издание, преобладание внутренней политики в речи Ким Чен Ына свидетельствует об экономическом кризисе в стране, начавшемся вместе с пандемией коронавируса. N-TV напоминает, что ранее Ким Чен Ын использовал предновогодние обращения для важных внешнеполитических заявлений: к примеру, в 2018 году он объявил состав делегации на Олимпийские игры в Южной Корее, а в 2019 году изъявил желание дальнейших переговоров с Дональдом Трампом, бывшим тогда президентом США.

Недавно в КНДР заявили о готовности возобновить переговоры, при условии что правительства США и Южной Кореи прекратят «враждебную политику» санкций и военных манёвров, пишет N-TV. На данный момент переговоры между США и КНДР по поводу прекращения северокорейской ядерной программы в обмен на ослабление санкций зашли в тупик.