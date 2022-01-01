 

N-TV – вопреки обыкновению — новогодняя речь Ким Чен Ына была посвящена внутренней политике

01.01.2022, 21:48, Новости дня
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Обычно лидер КНДР Ким Чен Ын использует новогодние речи для громких внешнеполитических заявлений, однако на этот раз политик сосредоточился на внутренней повестке, пишет N-TV. Как отмечает издание, такая перемена свидетельствует об экономическом кризисе, разгоревшемся в стране на фоне пандемии коронавируса.


Associated Press

В своём новогоднем обращении северокорейский лидер Ким Чен Ын больше говорил о тракторных заводах и школьной форме, чем о ядерном оружии или США, пишет N-TV. Государственные медиа КНДР сообщили, что целями страны на 2022 год являются оживление экономики и улучшение качества жизни граждан.

Как отмечает издание, преобладание внутренней политики в речи Ким Чен Ына свидетельствует об экономическом кризисе в стране, начавшемся вместе с пандемией коронавируса. N-TV напоминает, что ранее Ким Чен Ын использовал предновогодние обращения для важных внешнеполитических заявлений: к примеру, в 2018 году он объявил состав делегации на Олимпийские игры в Южной Корее, а в 2019 году изъявил желание дальнейших переговоров с Дональдом Трампом, бывшим тогда президентом США.

Недавно в КНДР заявили о готовности возобновить переговоры, при условии что правительства США и Южной Кореи прекратят «враждебную политику» санкций и военных манёвров, пишет N-TV. На данный момент переговоры между США и КНДР по поводу прекращения северокорейской ядерной программы в обмен на ослабление санкций зашли в тупик. 



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