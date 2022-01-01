 

Губерниев назвал позором поведение хоккеистов молодежной сборной России

01.01.2022, 21:22, Новости дня
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым, что снятые с рейса из Калгари во Франкфурт российские хоккеисты «молодежки» «подставляют Россию и ее болельщиков».

«Мне стыдно, если это правда. Они вели себя как идиоты. Это очень некрасиво. Купите себе самолет и курите там. Наши борцы так тоже делали. Это, прежде всего, свинское отношение к своей стране. Они нас всех подставляют. Должен же быть какой-то уровень культуры», – цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что не знает, «нужно ли применять какие-то санкции, но выводы из этой истории точно нужно сделать. Они же подставляют Россию и ее болельщиков. Мне реально стыдно. Это позор».

Ранее молодежные сборные РФ и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.

Бывший главный тренер молодежной сборной РФ Владимир Плющев заявил, что хоккеисты, не допущенные в самолет в Канаде, видимо, не осознали, какую страну они представляют. В свою очередь четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что спортсменов необходимо дисквалифицировать минимум на год.

Между тем, сам Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши.

Федерация хоккея РФ (ФХР) выяснит информацию по случившемуся инциденту, связанному со снятием молодежной сборной РФ с рейса.



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