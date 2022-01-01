Украина начала год с запасами газа почти на 43% меньше, чем в 2021-м

Подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров, свидетельствуют оперативные данные на сайте компании – оператора ПХГ «Укртрансгаз».

В настоящее время ПХГ Украины заполнены на 43,7%, свободные мощности составляют 16,452 млрд кубометров, передает ТАСС.

Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев сообщил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева. Могилев напомнил в эфире телеканала UkrLive, что высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы.

Ранее стало известно, что на Украине массово закрывают газовые заправки из-за сильного подорожания топлива.