 

Папа Римский назвал насилие в отношении женщин оскорблением Бога

01.01.2022, 21:22, Новости дня
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Папа Римский Франциск во время проповеди вновь обратился к теме защиты прав женщин, он назвал насилие в отношении женщин оскорблением Бога.

«Матери дают жизнь, а женщины охраняют мир, давайте все вместе работать над тем, чтобы заботиться о матерях и защищать женщин. Как много насилия в отношении женщин! Довольно! Причинять боль женщине – значит оскорблять Бога», – цитирует его ТАСС.

Утром в субботу понтифик возглавил службу в соборе Святого Петра по случаю чествования Богоматери и Дня всемирных молитв о мире, который проходит в 55-й раз.

Папа Римский Франциск назвал насилие над женщинами в семье дьявольской проблемой.



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