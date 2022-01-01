Почему Костик бросит Ксюшу – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Ксения Собчак вошла в новый год в пугающем лично меня состоянии.
Фото: Соцсети
«Без фильтров утром 1го тебе @изда», — подписала селфи моя ровесница.
Увидев это, я тоже сделала селфи.
Поговорим об образе жизни и о том, что начало года — отличный повод его изменить к лучшему?
Моя фотография говорит сама за себя.
Очевидно, что мне — не 18 лет, но я к этому и не стремлюсь. Я выгляжу на свой возраст — 40 лет, но выгляжу, как мне кажется, хорошо.
И это — прямой результат моего образа жизни, который вы видите без фильтров, фотошопа, косметики и прочих прикрас. Мне они не нужны.
Ксении — тоже 40, и её образ жизни написан у неё на лице.
https://t.me/lenamiro/10540
Плохой тургор кожи, неровный цвет лица, птоз, жалкие волосёнки — всё это и не только это является результатом того, как Ксюшадь проводит свои дни и вечера. Что ест, что пьёт, как относится к себе и, как следствие, к людям.
Заснуть с косметикой на лице, не приняв душ? Для Собчак такое, видимо, допустимо. Для меня — нет.
Вот честно: не представляю, в каком нужно быть состоянии накануне, чтобы проснуться с таким лицом, как у Ксюши.
К чему это я? Ах, да: будьте добры к себе и к окружающим.
Ешьте умеренно, тренируйтесь ежедневно, читайте хорошие книги, напрягайте мозг, радуйтесь простым вещам. Не бухайте, не курите и никому не завидуйте.
Просыпайтесь и засыпайте с чувством благодарности уже за то, что вы просто есть.
Какие планы на 2022?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет