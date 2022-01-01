Почему Костик бросит Ксюшу – Личное мнение

Ксения Собчак вошла в новый год в пугающем лично меня состоянии.



Фото: Соцсети

«Без фильтров утром 1го тебе @изда», — подписала селфи моя ровесница.

Увидев это, я тоже сделала селфи.

Поговорим об образе жизни и о том, что начало года — отличный повод его изменить к лучшему?

Моя фотография говорит сама за себя.

Очевидно, что мне — не 18 лет, но я к этому и не стремлюсь. Я выгляжу на свой возраст — 40 лет, но выгляжу, как мне кажется, хорошо.

И это — прямой результат моего образа жизни, который вы видите без фильтров, фотошопа, косметики и прочих прикрас. Мне они не нужны.

Ксении — тоже 40, и её образ жизни написан у неё на лице.

https://t.me/lenamiro/10540

Плохой тургор кожи, неровный цвет лица, птоз, жалкие волосёнки — всё это и не только это является результатом того, как Ксюшадь проводит свои дни и вечера. Что ест, что пьёт, как относится к себе и, как следствие, к людям.

Заснуть с косметикой на лице, не приняв душ? Для Собчак такое, видимо, допустимо. Для меня — нет.

Вот честно: не представляю, в каком нужно быть состоянии накануне, чтобы проснуться с таким лицом, как у Ксюши.

К чему это я? Ах, да: будьте добры к себе и к окружающим.

Ешьте умеренно, тренируйтесь ежедневно, читайте хорошие книги, напрягайте мозг, радуйтесь простым вещам. Не бухайте, не курите и никому не завидуйте.

Просыпайтесь и засыпайте с чувством благодарности уже за то, что вы просто есть.

Какие планы на 2022?

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