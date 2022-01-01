Мнение: Злые люди. Галковский о Просвирнине

Дмитрий Галковский известен своим трепетным отношением к определению национальной принадлежности кого бы то ни было. У него есть специальный термин «новиоп» – для людей без четкой национальной принадлежности (это, по Галковскому, совсем дно), и, без сомнения, сами нации у него делятся на «хорошие» и «плохие» (хоть он и пытается не декларировать такой подход совсем уж явно).

Собственно, такой подход и есть нацизм в самом чистом, почти карикатурном виде. Однако понятно, что у таких людей, особенно если они обладают широким кругозором, периодически будут возникать затруднения: как быть, если некий человек кажется симпатичным, но он принадлежит к «плохой» нации? Или наоборот: некий человек, по мнению Галковского, настоящий гаденыш – но он при этом по всем признакам вроде относится к нации, наоборот, «хорошей»?

Конечно, есть соблазн просто объявлять все такие случаи «исключениями», тем более, что практика ведь отработана веками: с одной стороны – «я не антисемит, у меня даже есть друг-еврей», с другой «в семье не без урода». Однако для людей шизоидного склада, склонных к полной систематизации всего и вся, любое «исключение» – это нож острый, как железом по стеклу: в хорошей системе, как им кажется, никаких исключений быть не должно. Или точнее – если они предлагают систему с «исключениями», то это как бы говорит о том, что они плохие теоретики.

Но как же тогда быть? Это что же – всякий раз отрекаться от симпатичных лично тебе людей неправильных кровей, находя в них признаки «национальной гнильцы»? Или, давя рвотные позывы, расхваливать какого-нибудь гаденыша только потому, что он «истинный ариец»? Роботообразный холодный разум, безусловно, так бы и делал – но, к чести Галковского, он все-таки человек, живой и мятущийся. Поэтому у него способ «примирения противоречий» другой.

В свое время я уже описывал, как Галковский обошелся с английским писателем Оруэллом (см. его «Лекции об Оруэлле» на его Ютуб-канале). Оруэлл, автор «1984» – редкий случай какого бы то ни было деятеля в человеческой истории, к которому Галковский, похоже, относится с искренним уважением и чей вклад в «сокровищницу человеческой культуры» считает значительным (во многом, очевидно, потому, что «1984» Галковский считает великолепной злой сатирой не на что-нибудь, а именно на Англию). И именно поэтому ДругУтят оказывает Оруэллу поистине царскую милость: он своей рукой бестрепетно… выписал Оруэлла из англичан и записал во французы.

Ну и что, что англ. George Orwell, настоящее имя Эрик Артур Блэр, родился в Британской Индии, учился в Итоне, писал всю жизнь по-английски, говорил – тоже, по большей части жил в Лондоне и умер там же, и гражданство имел всю жизнь английское? Сказано вам – ФРАНЦУЗ. И точка! Ну потому что – как мог бы англичанин так здорово написать то, что написал Оруэлл (и свой псевдоним, как сообщает нам Википедия, Эрик Артур Блэр взял «в честь реки Оруэлл, одного из его любимых мест в Англии»)?

И вот на днях свой проверенный метод – только наоборот – Галковский на глазах у почтеннейшей публики применил и к «видному русскому (sic!) националисту» Егору Просвирнину, чью нелепую гибель весь «Русский мирЪ» активно обсуждал всю предновогоднюю неделю. Пришлось ее «обсудить» и Галковскому, хотя он всячески пытался от этого уклониться – даже в соцсетях он, вместо привычного уже галковского жанра «огненного некролога» (трудноотличимого от пасквиля) отделался ссылкой на свой пост в ЖЖ о персонаже – 12-летней (!) давности.

Но – у Галковского был традиционный предновогодний стрим на Ютубе, а там люди ПЛАТЯТ за то, чтобы им отвечали на их вопросы. Был задан и неизбежный вопрос о Егоре Просвирнине (см., начиная с 1 ч18мин на записи). В чем была трудность для нашего знаменитого ютубера? Трудность была простая: Галковский, что видно по всему, Просвирнина НЕ ВЫНОСИЛ. По всей видимости, он очень давно, чуть не с первого зарождения тогда еще «Номина Обскуры» в глубинах ЖЖ, разглядел в нем чрезвычайно злую карикатуру на самого себя. А кому ж охота вглядываться в свои же, но чрезвычайно искаженные под грубым и выпуклым увеличительным стеклом, черты?

Но, с другой стороны, как Галковскому высказывать свое истинное отношение к покойному, если он, во-первых, все-таки погиб во цвете лет, а во-вторых, является «Русским Националистом» (тм) и чуть ли не последним самопровозглашенным Вождем Русского Национального Движения (тм) – то есть как бы даже не просто русским, а русским в квадрате? Другой бы на месте ДругаУтят, проглотив кусочек масла, напрягся бы и пропел срывающимся голоском «осанну» – хотя бы для того, чтобы попытаться (и не без шансов на успех) перетащить на свою сторону осиротевших – и не столь уж малых числом, а главное – деньгами – донатеров ушедшего от нас (и, следовательно, в любом случае выбывшего из гонки) Егора Погрома.

Так бы и сделал расчетливый 62-летний отец семейства, которому, видно, каждый новый стрим дается со всё большим трудом, а из трех детей старший едва в школу пошел. Наступил бы на горло собственной песне ради семьи! Донатеры Погрома снимали ему квартиру в Центре Москвы и оплатили операцию по резекции желудка – а это все деньги немаленькие. И, по всему, кроме как к Галковскому, податься им объективно было бы особо некуда. Ну, разве что еще к Холмогорову – однако Холмогоров, и это на глубине подсознания очевидно даже самому тупому «бойцу» – сильно уступает Галковскому просто «по масти». Выбрать Холмогорова – это все равно что предпочесть легковесного вальта червей королю пик, особенно учитывая, что пики – козыри.

Пики у нас – всегда козыри, страна такая.

Но и даже в такой ситуации Галковский не смог изменить себе. Как известный русский купец из «Грозы» Островского – «Вот не хочу – а все равно обругаю!» Ну разве можно не восхититься столь цельной натурой?!

В общем, Галковский в прямом эфире не просто обругал почившего в бозе Просвирнина; он его ВЫПИСАЛ ИЗ РУССКИХ. И мало этого: из русских он его вписал… думаете, в англичане? Нет, ХУЖЕ: в украинцы (немая сцена, публика покидает зал в скорбном молчании).

Прямо так и сказал: не понимаю, мол, что вы так носитесь с этим своим Просвирниным – он же типичный украинец.

А заодно приложил и другого святого в определенных кругах покойника (к тому же погибшего, судя по всему, натуральной мученической смертью) – Тесака (Марцинкевича). Последнего, правда, Галковский упорно весь стрим называл почему-то «Марцинкявичюсом»… но, видимо, не совсем по недосмотру; это тоже была часть плана, дополнительное унижение – перевести Тесака из поляков вообще в литовцы, типа как разжаловать из ефрейтора – в рядовые.

В чем же причины столь свирепого отношения Мэтра к обоим покойникам? Причина, похоже, одна: они оба, по его мнению, были людьми ЗЛЫМИ. Тесак пытал и убивал людей, Номина Обскура издевался над самим Галковским. В этом я вижу трагическое несоответствие Галковского его же собственной аудитории: все-таки вся эта националистическая тусовка состоит из людей в чем-то ущербных, чувствующих себя постоянно ущемленными; такие люди сами постоянно испытывают злобу из-за выдуманных или реальных притеснений в свой адрес – соответственно, 90% этой аудитории упрек кого-то в злобности просто не поймет. Это все равно как палача упрекнуть в том, что он убивает людей. «Ну да, – удивится палач. – Так это ж моя работа!»

Галковский, впрочем, разошелся до того, что когда его второй раз спросили про Просвирнина (на 2.04) – то есть дали возможность хотя бы немного сдать назад – он не просто повторил свои обвинения «в украинстве», но и практически открытым текстом обвинил покойного Просвирнина в том, что он… работал на украинскую «безпеку». То есть «подкрепил» свои националистические изыскания еще и, до кучи, обвинением в государственной измене. Это называется «клокочет ярость» – другого определения я подобрать не могу.

Занятно, что еще задолго до этого – году так в 2015 – Галковский объявил «украинцем» и Навального, и с тех пор у значительной части «галковскоманов» это стало практически общим местом. Что будет, когда и Просвирнин проследовал тем же путем?

Словом – интересно. Стоит, пожалуй, добавить, что, при всем моем полном неприятии нацизма как такового (я не считаю, что нацпринадлежность можно хоть в каком-то плане использовать как оценочную характеристику), я в чем-то – в главном – разделю позицию Галковского. Да, я тоже с крайним подозрением отношусь к злым людям, и да – я тоже именно поэтому никогда не любил ни Тесака, ни Просвирнина. И да, мне тоже смешон и довольно противен вой по покойному, дружно поднятый сегодня и в либеральном, и в патриотическом лагере – «Какого полезного НАМ человека мы потеряли!» Грубо говоря – воют с одинаковым старанием и Кашин, и Холмогоров, и Ольшанский. Как все розовощекие интели, они самонадеянно думают, что злых, решительных и безжалостных чуваков, таких как Марцинкевич и Просвирнин, они могли бы использовать для своих целей, не замарав собственных ручонок – свалить ненавистный режим. «А уж потом мы…!»

Да-да, «построим царство справедливости и добра». То, что Егор Погром и Тесак первым делом «после победы» им самим выбьют все зубы, а потом утопят в унитазе – вся эта шатия идиотов почему-то всегда понимает слишком поздно. Молились бы, что «злых» пока что сбивают на взлете.

И только старый одинокий волк Галковский, хотя и на глазах теряет силы, но пока что главное понимает правильно.