Мнение: Фотографии Марса снятые Tianwen-1
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Свежие фотографии Марса с китайского аппарата Tianwen-1 в HD-качестве.
Выполнены специальным мини-аппаратом запускаемым с Tianwen-1 и передающим данные обратно по Wi-Fi.
На первой фотографии демонстрируется Северный полюс Марса с шапкой сухого льда.
Арктический ледяной щит поверхности Марса.
Панорамное фото поверхности с китайского марсохода "Чжуронг"
Ниже, дистанционные фото Tianwen-1 во время его полета на Марс.
На Марсе китайский аппарат работает уже 526 дней. Как заявляют китайцы, и космический аппарат и марсоход (прошел 1,4 километра), работающие на расстоянии 350 млн. километров от Земли работают штатно и продолжают передавать необработанные данные с задержкой связи в 20 минут. Всего с начала миссии получено 560 гигабайт информации.
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Источник: Colonel Cassad
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