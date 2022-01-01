Мнение: Английская революция, реабилитация ведьм в Шотландии и претензии Британии к RT

1. Пытаясь оправдать преступления революционеров, сторонники левых идей часто приводят в пример Французскую и Английскую революции: мол, смотрите, революционные потрясения «неизбежны» и «исторически прогрессивны», ведь они имели место даже в самых развитых государствах. В подобных утверждениях есть некоторая доля правды — всевозможные гнусности и преступления действительно наблюдались в истории всех стран. В остальном же этот аргумент скорее ложен, по многим причинам.

Французская революция хоть и принесла с собой некоторые прогрессивные реформы, однако выгода от них для тогдашних французов была с лихвой перевешена трагедиями революционных и наполеоновских войн, якобинского террора и прочего массового кровопролития. В результате революции Франция потеряла несколько десятилетий экономического развития, так что дореволюционный уровень благосостояния был восстановлен только ближе к эпохе индустриализации середины XIX века. При этом Франция навсегда проиграла Великобритании гонку за звание сильнейшей европейской колониальной державы.

Всё это мы с вами ранее обсуждали вот здесь:

https://olegmakarenko.ru/1914612.html

Крайне печальными для Франции были также последствия Парижской коммуны 1871 года:

https://olegmakarenko.ru/2128786.html

https://olegmakarenko.ru/2142758.html

Французскую революцию марксисты называют «буржуазной», однако на деле положение французских капиталистов и мелкой буржуазии в результате революции на долгое время серьёзно ухудшилось. Хозяйство и торговля пришли в расстройство, прибыли упали, возникла серьёзная угроза потерять голову на гильотине, а обедневший народ был откровенно замучен постоянными войнами и призывами в армию.

Ещё более противоречиво обстоят дела со знакомой нам по советским учебникам марксистской трактовкой так называемой «Английской буржуазной революции 1641-1660 годов»:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Английская_революция

Сами англичане вовсе даже не называют события тех лет «революцией», для них это «гражданская война 1642–1651 годов», в ходе которой была установлена недолговечная Английская республика:

https://en.wikipedia.org/wiki/English_Civil_War

И действительно, называть двадцатилетие 1641-1660 годов «революцией» несколько странно, ведь в 1660 году в стране была восстановлена монархия. Получается, что то ли революции вовсе не было, то ли она потерпела крах.

Довольно сомнительно и применение к этим событиям термина «буржуазная» революция. Буржуазия в Англии уже давным-давно прекрасно себя чувствовала, ведь буржуазную «революцию сверху» начал проводить ещё король Генрих VII, победитель Войны роз в конце XV века. После прихода к власти он сделал ставку на английское купечество, торговлю и бизнес. За полтора столетия английские капиталисты успели разбогатеть, усилить своё влияние в парламенте и в немалой степени слиться и породниться с английским дворянством. Можно сказать, буржуазный строй в Англии действовал уже задолго до «буржуазной» революции.

Гражданская война 1642–1651 годов была вызвана конфликтом короля Карла I с парламентом по вопросу налогов, необходимых для введения внешних войн. Был и религиозный конфликт: протестанты, не входящие в Англиканскую церковь, требовали большей свободы вероисповедания. Наконец, сыграла свою роль вражда между англичанами и шотландцами. В итоге парламентарии и английские пуритане своего добились: их войска одержали победу, Карл I был казнён, была установлена республика, свободы для пуритан стало больше.

Самое интересное, однако, что Оливер Кромвель и большинство лидеров парламентского восстания практически до самого конца не собирались убивать Карла I и выступали скорее за «конституционную монархию», пытаясь договориться с королём. К казни Карла I привела его собственная неуступчивость: отказ от соглашения с победившими парламентариями, бегство и попытка возобновления войны.

Важный момент: «левую» фракцию так называемых ле́веллеров («уравнителей»), настаивавших на казни Карла I, введении всеобщего избирательного права и прочем социалистическом уравнении, Кромвель потом довольно быстро подавил. После смерти Кромвеля в 1658 году его сын не смог удержать власть. Вскоре республиканский генерал Джордж Монк, бывший роялист, совершил со своими войсками поход на Лондон и восстановил монархию, вернув из изгнания Карла II (сына казнённого Карла I).

По итогам якобы произошедшей «революции» в Англии не столь уж многое изменилось. Даже примат парламентского правления и принципы конституционной монархии были установлены только после Славной революции 1688 года.

Быстрое восстановление порядка и монархии, подавление радикально левых групп позволили Англии сравнительно легко отделаться: по сравнению с Французской революцией у Английской «революции» почти не было тяжёлых экономических внешнеполитических последствий. В континентальной Европе в 1640-е годы ещё бушевала 30-летняя война, в условиях которой другим державам было не до Англии, и серьёзно поживиться за счёт её ослабления соперники просто не успели.

2. В Шотландии идёт борьба за реабилитацию жертв охоты на ведьм:

https://tjournal.ru/news/496474-v-shotlandii-posmertno-pomiluyut-zhenshchin-osuzhdennyh-sotni-let-nazad-za-koldovstvo

Процесс реабилитации коснётся четырёх тысяч женщин, осуждённых за колдовство на территории страны в промежутке между 16 и 18 веками.

Законопроект по реабилитации женщин, которых принимали за ведьм и осуждали за якобы совершённое колдовство, внесли шотландские парламентарии. Он предполагает официальные извинения от имени правительства и установку памятника жертвам процессов о ведовстве. Об этом пишет The Sunday Times.

Процесс помилования коснётся приговоров, которые произошли между 1563 и 1736 годами. Тогда женщин обвиняли в совершенно разных вещах: ворожба, ночные превращения в псов, причинение урона королевскому флоту путём вызова шторма заклинанием и регулярные встречи с дьяволом. Согласно Закону о колдовстве, всех осуждённых приговаривали к смертной казни через сожжение на костре.

Внесение законопроекта на рассмотрение в парламент было инициировано королевским адвокатом и руководителем группы «Ведьмы Шотландии» Клэр Митчелл, которая выступает за пересмотр средневековых приговоров. По словам депутата от Шотландской национальной партии Натали Дон, которая поддержала решение Митчелл, законопроект могут принять летом 2022 года. «Эту ошибку можно исправить. Это правильно, что люди, которых ошибочно обвинили, заслуживают помилования», — сказала она.

3. У Офкома — главного органа британской телевизионной цензуры — весьма своеобразное представление о свободе слова. В ответ на странные претензии Офкома к RT в Роскомнадзоре вынуждены были применить зеркальные меры по отношению к британскому Би-Би-Си:

https://russian.rt.com/russia/article/585824-roskomnadzor-proverka-bbc

Роскомнадзор начинает проверку в отношении канала BBC World News на предмет соответствия выпускаемых материалов законодательству РФ. В ведомстве отметили, что эти действия можно считать прямым ответом на претензии британского регулятора Ofcom к телеканалу RT. В Кремле подчеркнули, что к BBC накопилось множество вопросов, так как канал освещает события в России в «запрограммированном и ангажированном режиме». Представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ не оставило Москве другого выбора. Главный редактор RT Маргарита Симоньян подробно рассказала о предупреждениях со стороны Ofcom, который, в частности, призвал канал представить альтернативную точку зрения в сюжете о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС «Галичина». <…>

«Просто чтобы вы понимали уровень бреда. Первое. Британский Ofcom считает, что в RT нарушили законы вещания, потому что дали в эфир и «не подвергли сомнению» заявления российского Министерства обороны по Сирии», — отметила Симоньян.

По её словам, регулятор также посчитал нарушением закона вещания тот факт, что ведущий RT в эфире перебил экс-посла США в Сирии. А в сюжете про цыганские погромы на Украине Ofcom усмотрел недостаточное освещение позиции погромщиков.

«А также мы рассказали о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС «Галичина» и «не представили альтернативной точки зрения». То есть, надо полагать, точки зрения СС. Я не шучу», — написала главный редактор RT.

Позже Симоньян отметила, что Ofcom своим решением по RT доказал, что он стал орудием в руках тех, кто хочет расправиться с неугодными СМИ.

«После вчерашнего решения Ofcom мне очень хочется переименовать эту организацию в «Обком». Потому что сомнений в том, что это политическое орудие правительства Великобритании для расправы с неугодными СМИ, совершенно не осталось. Тереза Мэй заявила после дела Скрипалей, что будут выдворять русскую пропаганду, как она её называет. Тут же Ofcom открыл против нас дело и спустя полгода обнаружил нас виновными», — заявила она.