 

72-летняя Пугачева снялась со своими восьмилетними детьми, девятилетней внучкой и 45-летним мужем. Видео

01.01.2022, 21:12, Новости дня
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“Ура, с Новым годом! Счастья вам, семейного благополучия”, – говорит на камеру Пугачева.

За несколько часов ролик набрал почти 340 тыс. просмотров.

“Любимая семейка”, – прокомментировал видео администратор фан-страницы певицы _allapugacheva_.

“Красивые, позитивные, счастья вам!” – пожелала svetlanakuruleva.

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A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru)

Контекст:

Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

23 декабря 2011 года Пугачева вышла замуж за российского шоумена Максима Галкина. Они живут в подмосковной деревне Грязь. У пары двое детей-двойняшек, которых 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Старшей дочери Пугачевой, певице Кристине Орбакайте исполнилось 50 лет. Ее отец – первый муж Пугачевой, литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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