Германия отказалась от половины своих атомных электростанций

Три закрытых реактора начали вырабатывать электроэнергию в середине 1980-х годов, они на протяжении почти четырех десятилетий обеспечивали электричеством миллионы немецких семей. Одна из АЭС – Брокдорф, расположенная в 40 км от Гамбурга, стала центром антиядерных протестов, вызванных Чернобыльской катастрофой 1986 года в СССР. Две другие закрытые АЭС – в 40 км от Ганновера и в 80 км от Мюнхена.

Станции закрыты, несмотря на то, что в Германии звучали призывы пересмотреть решение о прекращении использования ядерной энергии в связи с тем, что работающие АЭС производят относительно мало углекислого газа. Сторонники атомной энергии утверждают, что она может помочь Германии сократить выбросы парниковых газов.

Контекст:

В Германии с 2000 года вступил в силу мораторий на строительство новых атомных электростанций. Позднее немецкое правительство приняло решение полностью отказаться от использования ядерной энергии.

В 2011 году Бундестаг утвердил план поэтапного закрытия атомных электростанций. Последняя АЭС в стране должна быть выведена из эксплуатации к концу 2022 года.

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