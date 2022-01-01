 

Германия отказалась от половины своих атомных электростанций

01.01.2022, 21:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Три закрытых реактора начали вырабатывать электроэнергию в середине 1980-х годов, они на протяжении почти четырех десятилетий обеспечивали электричеством миллионы немецких семей. Одна из АЭС – Брокдорф, расположенная в 40 км от Гамбурга, стала центром антиядерных протестов, вызванных Чернобыльской катастрофой 1986 года в СССР. Две другие закрытые АЭС – в 40 км от Ганновера и в 80 км от Мюнхена.

Станции закрыты, несмотря на то, что в Германии звучали призывы пересмотреть решение о прекращении использования ядерной энергии в связи с тем, что работающие АЭС производят относительно мало углекислого газа. Сторонники атомной энергии утверждают, что она может помочь Германии сократить выбросы парниковых газов.

Контекст:

В Германии с 2000 года вступил в силу мораторий на строительство новых атомных электростанций. Позднее немецкое правительство приняло решение полностью отказаться от использования ядерной энергии.

В 2011 году Бундестаг утвердил план поэтапного закрытия атомных электростанций. Последняя АЭС в стране должна быть выведена из эксплуатации к концу 2022 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / Спивак: Как только в Киев прилетели представители ВОЗ, заболевших COVID-19 в сутки стало в два раза меньше. Наперсточники хреновы

26.03 / Названа доля съеденной россиянами ненатуральной молочной продукции

27.05 / Верещук показала сына-выпускника

09.11 / Российский вертолет сбит в Армении

03.12 / Euronews – госсекретарь Блинкен предупредил, что «безрассудные действия» России не останутся без ответа

12.12 / Призыв Путина сдержать рост цен на продукты взбудоражил мировые рынки

22.05 / Байден назвал условия для встречи с Ким Чен Ыном

25.06 / Озвучены версии задержания бойца исторической роты перед парадом в Москве

30.09 / Длинные каникулы у школьников в Москве вызвали всплеск спроса на турпоездки

08.12 / Бастрыкин назвал взысканную с коррупционеров сумму в 2020 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика