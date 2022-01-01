В Киеве прошло факельное шествие, посвященное дню рождения Бандеры. Видео

Шествие, организованное националистами, прошло от парка имени Тараса Шевченко до улицы Банковой, где расположен Офис президента Украины. К самому зданию ОП митингующих не пустили из-за работающей там новогодней ярмарки, отмечает “Интерфакс-Украина”.

Полиция оценила число участников марша в 500-600, пишет агентство.

Участники мероприятия несли партийные флаги, национальные флаги Украины и скандировали, в частности: “Слава Украине!”, “Слава нации – смерть врагам!”, “Украина – прежде всего!”, сообщает “Укринформ”.

Об инцидентах в ходе шествия информации нет.

Мероприятия, посвященные дню рождения Бандеры, прошли 1 января также в Одессе, Дрогобиче, Сумах, Хмельницком, Славянске, Запорожье и других населенных пунктах.

Контекст:

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

Проведение маршей националистов в день его рождения – традиция во многих городах Украины.

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Видео: 5 канал / YouTube

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