 

Факельный марш бандеровцев прошел в центре Киева

01.01.2022, 20:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Устроенный националистами факельный марш в честь 113-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры завершился в Киеве недалеко от здания офиса президента Украины.

Около тысячи человек прошли от парка им. Шевченко по центральным улицам Киева.

Они выкрикивали лозунги в честь Бандеры, скандировали слоган «Кубань – это Украина», требовали государственного признания запрещенных в РФ Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН – УПА). Кроме того, были выражено возмущение в адрес властей Киева в связи с тем, что в этом году не было размещен большой портрет Бандеры на фасаде здания Киевского горсовета, передает ТАСС.

Сотрудники силовых структур перекрыли подходы к офису Зеленского, поэтому участники марша не смогли приблизиться к зданию. Митингующие выступили с требованием к президенту присвоить звание Героя Украины представителю УПА Мирославу Симчичу. В октябре 2021 года Верховная рада приняла обращение к главе государства с просьбой присвоении ему этого звания.

В целом акция, организатором которой выступили запрещенные в РФ организации «Свобода» и «Правый сектор», прошла без нарушения общественного порядка. Заявлялось, что аналогичные мероприятия должны состояться в нескольких десятках регионов страны. По данным СМИ Украины, к охране общественного порядка привлекалось около 700 сотрудников нацполиции и нацгвардии.

Между тем глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя националистическое шествие в Киеве, написал в своем Telegram-канале: «Бандеровщина – это идеологическая проказа, которая губит Украину. В ее основе лежат идеи, которые являются не только человеконенавистническими, но и утопическими. По сути это идеология деструктивной секты, она абсолютно непригодна для государственного строительства».

Он подчеркнул, что «вся короткая история украинской независимости, и нынешняя политика Киева, которая основана не на реалиях, а на безумной русофобии, на недостижимых целях и хотелках вроде вступления в НАТО и «возвращения» Крыма… Уверен, что первым после краха киевского режима шагом должна стать денацификация Украины. Без этого никакое цивилизованное развитие невозможно», – подчеркнул он.

1 января 2021 года в Киеве также состоялось факельное шествие националистов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Корреспондент – глава украинского Минздрава не верит, что получится привить 100% населения

25.12 / Американцы подрались на борту самолета из-за неправильно надетой маски

31.08 / Россиянам предложат заряжать гаджеты от тепла своего тела

19.09 / “Дикая конопля для личного употребления”. Украинские пограничники выявили у гражданки РФ пакет с марихуаной

10.05 / Асад поздравил россиян с Днем Победы

20.08 / Семенченко объявил о бессрочной голодовке

25.12 / В Украине за сутки сделали 117 тыс. прививок от коронавируса

18.09 / Эксперт: Цифровизация увеличила свой вклад в экономику

13.10 / Мишустин наградил Кудрина медалью Столыпина II степени

01.11 / Украина обвинила Литву и Молдавию в предательстве ради России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика