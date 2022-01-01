 

Спасатели освободили застрявшую в калитке из-за петарды собаку в Москве

01.01.2022, 20:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве спасатели вызволили собаку, которая застряла мордой между прутьями калитки на собачей площадке, рассказали в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.

По данным пресс-службы, на Новочеркасском бульваре собака застряла мордой в прутьях калитки на собачей площадке. Хозяева специально ждали, чтобы пойти гулять с питомцем после окончания салютов, но пес испугался взорвавшейся рядом петарды, понесся на собачью площадку и угодил носом в закрытую калитку, информирует РИА «Новости».

«Сначала жители пытались справиться сами. Соседи принесли ножовку по металлу, но распилить решетку не удалось. Спасатели – добровольцы «СпасРезерва» с помощью гидравлического инструмента перекусили арматуру. Пес сопротивления спасателям не оказал. Терпел до последнего», – рассказали в пресс-службе.

Ранее кинолог рассказала, как ловить потерявшихся после салюта собак.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / В Одессе из окна многоэтажки выпал четырехлетний ребенок

09.07 / Кремль прокомментировал задержание губернатора Фургала

17.12 / Чувашия введет обязательную вакцинацию от COVID для студентов и пожилых

19.01 / Опубликованы подробности о новой модели смартфона Xiaomi Poco F2

27.01 / Более 100 детей-сирот примут участие в проекте «Взлетная полоса»

29.12 / В Колумбии автобус сорвался с обрыва, есть погибшие

15.06 / Эксперт указал на дестабилизирующую роль США в разных регионах планеты

15.10 / В РФ за сутки выявили 13,8 тыс. случаев коронавируса

03.11 / Нижегородский аэропорт проверят по жалобам не попавших в Москву из-за тумана пассажиров

18.09 / New York Times – РФ опередит Голливуд и NASA с первым художественным фильмом в космосе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика