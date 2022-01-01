Спасатели освободили застрявшую в калитке из-за петарды собаку в Москве

В Москве спасатели вызволили собаку, которая застряла мордой между прутьями калитки на собачей площадке, рассказали в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.

По данным пресс-службы, на Новочеркасском бульваре собака застряла мордой в прутьях калитки на собачей площадке. Хозяева специально ждали, чтобы пойти гулять с питомцем после окончания салютов, но пес испугался взорвавшейся рядом петарды, понесся на собачью площадку и угодил носом в закрытую калитку, информирует РИА «Новости».

«Сначала жители пытались справиться сами. Соседи принесли ножовку по металлу, но распилить решетку не удалось. Спасатели – добровольцы «СпасРезерва» с помощью гидравлического инструмента перекусили арматуру. Пес сопротивления спасателям не оказал. Терпел до последнего», – рассказали в пресс-службе.

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