Мнение: Бесстыжие против бессовестных

(завершая тему Просвирнина)

Стоит еще остановиться на попытке Галковского «теоретически» обосновать «украинство» Просвирнина – на том же «новогоднем стриме» (см. пред. пост). Поскольку документально, через родственников, обосновать украинское происхождение Просвирнина Галковский не смог (хотя и полез ради «доказательств» прямо посреди стрима в Википедию) – он попытался выявить украинские корни персонажа путем, так сказать, поведенческого анализа: а именно – заявил о некой «бесстыжести» Егора, тут же добавив, что именно «отсутствие стыда» и является главной характеристикой, отделяющей родственные народы, украинцев от русских. Русским, мол, чувство стыда в высшей степени свойственно, а украинцам – ни капли.

Тут же, впрочем, «для равновесия» Галковский добавляет, что русские наглые и хамы, а украинцы более деликатные и воспитанные… но вот такая есть незадача – СТЫД. У русских он есть, а у украинцев нет. И еще далее – болезненный пример об отношении на Украине к «одесскому пожару» 2 мая 2014 года: люди, мол, сгорели заживо, а никакого стыда по этому поводу на Украине не видно, а видно, наоборот, чуть ли не злорадство.

И всё это – посреди разговора о Просвирнине! Косвенно приплетая несчастного Егора Погрома еще и к одесской гекатомбе, Галковский крушит репутацию ненавистного ему «жижиста» с каким-то даже остервенением: мало ему смены национальности, мало обвинения в госизмене – нет, надо еще добавить и «преступление против человечности», массовое убийство с особой жестокостью! Да полно…

Однако тут есть и еще один аспект: в пылу прямой речи автор «Бесконечного тупика», похоже, даже сам не совсем понял, что именно он сказал, когда заявил, что «русские – это нация стыда». А ведь по сути, он тем самым однозначно подтвердил известное издевательское изречение англичанина Киплинга: «Русские думают о себе, что они самая восточная нация из западных; но они ошибаются, так как русские – это самая западная нация из восточных».

Это ведь очень давнее различение – что есть даже не нации, а Цивилизации: тип цивилизации, построенной на стыде, и цивилизации, построенной на вине. К «цивилизации Вины», в частности, обычно относят всё, в чьей основе западное христианство. А всякий буддизм-ислам-конфуцианство – «цивилизации стыда». В чем суть различия стыда и вины? Да как раз примерно в том, о чем говорит Галковский, расписывая, как русским было бы стыдно, если бы они совершили что-то подобное Одессе 2 мая 2014 года. В русском даже есть такая идиома – «от людей стыдно». Невыносимо осознавать, что какие-то посторонние, другие люди были свидетелями твоего позора, твоего неправильного, недостойного поведения. Невыносимо, что какие-то позорные факты твоей биографии стали достоянием гласности и теперь каждый может указать на тебя пальцем и сказать «А, это тот самый, кто….!» Японцы в таких случаях делали харакири.

А вот европейцам, в традиционном представлении, в большей степени свойственно переживание не стыда, а вины: «я не сделал того, что должен был сделать» или «я сделал то, что не должен был делать ни в коем случае». Главное отличие: СТЫД – это внешнее осуждение, «люди знают, что я вел себя неправильно»; ВИНА – это внутреннее угрызение, «я знаю, что я вел себя неправильно». Первое – зависимость от осуждения общества, второе – зависимость от несоответствия себя каким-то собственным принципам. Как вы уже догадались, в общепринятом понимании «цивилизация Стыда» – это Восток, «цивилизация Вины» – это Запад.

Каждый русский в детстве слышал забавную фразу «Стыдно, когда видно». Откуда как бы следует, что что-то невидное, незаметное глазу постороннего стыдным быть не может, а значит и переживать как бы не о чем. Знакомо, не правда ли? Сюда же вполне можно отнести и неизбывное в последнее время наше российское оправдание практически для всего – «Какие ваши доказательства?!» Потравили кого-то новичком, сбили чей-то боинг – ну и что, а вы точно доказали, что это мы? Если не точно, если вы точно не знаете и нас там не видели – то как бы и не о чем переживать. «Стыдно, когда видно».

И отсюда же тогда – наше русское искреннее непонимание, как же можно не рвать на себе публично волосы, когда нечто очевидно жуткое и постыдное ВСЕ ВИДЕЛИ – ну, как тот же пожар в одесском Доме профсоюзов? Тут-то – не скрыться, не сказать, что «это не мы»! Однако получается, что тут мы имеем как раз вполне западный подход: да, это мы сделали, но своей ВИНЫ мы в этом не ощущаем.

Это как гей-парад: с точки зрения «традиционной морали» совокупление и даже поцелуй «мужик с мужиком» – фу, гадость, так делать нельзя, если такое увидят – это очень СТЫДНО; и западный подход – да, мы это делаем, нам даже может быть стыдно, но никакой внутренней ВИНЫ за это мы не ощущаем, потому что мы просто вот такие и есть; прямое столкновение двух цивилизационных подходов! Сравни с традиционным у нас в стране обращением к тем же геям – черт с вами, делайте друг с другом что хотите, но только скрыто, у себя дома под одеялом!

И ответ геев: «Но почему, мы же ни в чем НЕ ВИНОВАТЫ??»

Как писал тот же Киплинг из ненавистного галковскоманам племени англичан: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись».