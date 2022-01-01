В детсаду Львова провели утренник, посвященный годовщине со дня рождения Степана Бандеры

В интернете получила распространение сделанная в одном из детских садов города Львова видеозапись утренника 1 января. Вместо привычной для всех новогодней сценки, воспитатели на этот раз решили организовать полноценный утренник в честь Степана Бандеры.

Сюжет сценки основывался на подпольной деятельности бандеровцев во время Великой Отечественной войны. Таким образом, группа из 5-летних бандеровцев вступила в бой с 4-летними красноармейцами, а после победы в сражении устроила символическое распятие единственного русскоговорящего ребёнка в детском садике. Самого Бандеру играл 38-летний воспитатель, который является членом запрещённой в России организацией «Правый сектор», а также был активным участником боевых действий на Донбассе в составе полка «Азов».

В конце выступления дети исполнили хором гимн Украины и песни, восхваляющие Степана Бандеру и по неясной причине Никиту Хрущёва. После завершения театральной части торжества детям был организован сладкий стол, на котором главным десертом был красно-черный торт со свечами в виде числа 113.

На произошедшее отреагировало Министерство образования Украины, которое похвалило детский сад за инициативность и передачу памяти о национальных героях молодому поколению.

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