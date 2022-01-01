Мнение: Нападение на американский конвой у Дхи-Кара

Нападение на американской конвой в Ираке в районе Дхи-Кара у нефтяного месторождения Аль-Сабах.

В результате обстрела из гранатомётов уничтожено как минимум 7 автомобилей из логистического конвоя.

Перед Новым Годом часть иранских прокси объявила, что после 31 декабря 2021 года все остающиеся в Ираке американские силы будут считаться оккупантами и законными целями для нападений. Согласно решению иракского парламента, США должны вывести все войска с территории страны, но Вашингтон до сих пор этого не сделал, пытаясь продлить свое присутствие в Ираке путем передачи части своих баз иракской армии и переименования оккупационного контингента в "инструкторов".

Шиитские группировки входящие в "Ось сопротивления" и аффилированные с Ираном прямо заявляют, что если правительство Ирака не сможет добиться выполнения законных требований народа Ирака, облаченных в норму закона, то они займутся решением этой проблемы своими методами. Нападения на американские конвои, обстрелы "Зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, ракетные обстрелы американских баз – все это демонстрирует методы, которыми шиитские группировки намерены добиваться ухода США из Ирака.

https://twitter.com/spriter99880/status/1477070106530402307 – видео

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