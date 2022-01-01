 

В Украине польский язык изучают 100 тыс. человек, в Польше такой поддержки украинского языка нет – Дещица

01.01.2022, 20:27, Новости дня
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Речь об этом зашла после вопроса, как Украинское государство планирует помочь изучать украинский язык гражданам Украины, проживающим в Польше.

“Украинское государство предоставляет значительно больше возможностей для обучения всех желающих в Украине польскому языку. В Украине польский язык изучает около 100 тыс. человек в разных учебных заведениях. С польской стороны такой полноценной поддержки в изучении украинского языка нет”, – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что переговоры по этому вопросу продолжаются.

“Есть несколько путей его решения. В частности, речь может идти о создании частных украинских школ по примеру школы “Материнка” в Варшаве. Кроме того, есть вариант с направлением украинских учителей на работу в Польшу для обучения детей украинскому языку, истории, географии, как это делает польское государство”, – объяснил Дещица.

По его словам, “если Польша не будет поддерживать украинские учебные пункты на государственном, местном или смешанном уровнях, то это должна сделать Украина”.

По данным Дещицы, в Польше находится порядка 2 млн украинцев.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в феврале 2020 года, что если украинцы будут иметь 70% от польской заработной платы, то они вернутся домой в Украину. “Я очень хочу, чтобы у нас заработная плата была, как в Польше. Я хочу верить, что мы за эти четыре года с хвостиком можем осуществить эту мечту”, – отметил глава государства.

По данным Евростата, минимальная зарплата в Польше во втором полугодии 2021 года составляла €619,46 (около 19,2 тыс. грн по курсу Нацбанка).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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