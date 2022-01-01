“Все остальные – пыль у ваших ног”. 39-летняя Надежда Мейхер снялась топлес

Кроме фотографий 39-летняя певица выложила стихотворение собственного сочинения, в котором есть строки:

Ведь самый главный враг и лучший друг – мы.

И знайте, помните, дерзайте.

Любить не поздно никогда, начав с себя!

“В группе “ВИА Гра” вы всегда были и останетесь самой красивой и самой талантливой! Все остальные – пыль у ваших ног”, – прокомментировала пост rozanovaoksanaofficial.

“Четкая девчонка”, – написал voronkov118.

“Выглядишь, как звезда”, – считает dostluq_at.

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A post shared by НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

Контекст:

Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Певица замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

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