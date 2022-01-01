 

Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19

01.01.2022, 19:54, Новости дня
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Президент Владимир Путин подписал указ о награждении медработников и врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Врачи и работники медучреждений награждены за «большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга», передает РИА «Новости».

Согласно указу, орденом Пирогова награждены 18 врачей и медработников, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – девять специалистов, а медалью Луки Крымского – 36.

Орден Пирогова был учрежден 19 июня 2020 года в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Награда носит имя русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова (1810-1881). Орденом награждаются россияне (и в определенных случаях иностранцы) за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.

Медалью Луки Крымского награждаются практикующие врачи и младший медицинский персонал, а также другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.

В начале декабря Путин объявил победителя в номинации «Волонтер года».



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