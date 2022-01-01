Сокращенным разрешили досрочно выходить на пенсию

Сокращенным на работе россиянам предпенсионного возраста разрешили раньше выходить на пенсию.

С 1 января россияне, уволенные из-за сокращений, могут выйти на пенсию досрочно, говорится во вступившем в силу законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Граждане, которые остались без работы в предпенсионном возрасте, могут выйти на пенсию на два года раньше», – цитирует текст документа РИА «Новости».

Обязательные условия для более раннего выхода на пенсию – сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника. Для мужчин это 25 лет, для женщин – 20.

С 1 января в РФ также проиндексировали страховые пенсии неработающих пенсионеров.