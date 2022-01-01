 

Сокращенным разрешили досрочно выходить на пенсию

01.01.2022, 19:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сокращенным на работе россиянам предпенсионного возраста разрешили раньше выходить на пенсию.

С 1 января россияне, уволенные из-за сокращений, могут выйти на пенсию досрочно, говорится во вступившем в силу законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Граждане, которые остались без работы в предпенсионном возрасте, могут выйти на пенсию на два года раньше», – цитирует  текст документа РИА «Новости».

Обязательные условия для более раннего выхода на пенсию – сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника. Для мужчин это 25 лет, для женщин – 20.

С 1 января в РФ также проиндексировали страховые пенсии неработающих пенсионеров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / В ОНФ рассказали о работе с поступившими на прямую линию Путина обращениями

25.06 / Daily Sabah – Турция надеется компенсировать потери туризма за счёт гостей из России и Германии

02.07 / В Минфине подтвердили, что приостановили выпуск еврооблигаций из-за отставки Смолия

27.08 / На трассе Киев – Харьков расстреляли автобус со сторонниками Кивы. Нардеп заявляет, что одного человека похитили

08.08 / Стало известно о возможном возвращении Цепкало в Белоруссию

13.01 / Эксперт назвал причину атак «глубинного государства» на Трампа

15.12 / Подозреваемый в убийстве мужчины топором задержан в Ленобласти

13.10 / Свитолина уступила Пегуле в 1/8 финала турнира WTA в Индиан-Уэллсе. Украинка выиграла только два гейма

18.09 / Общество: Священнослужители отказались заново переучиваться

21.08 / С россиянки Осиповой в США сняли обвинения в вымогательствах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика