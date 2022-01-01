Мнение: Раскрашенный Вьетнам 1915
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Колоризированные фотографии Вьетнама 1915-го года. Фотографии были сделаны в 1914-1915 годах в протекторате Тонкин, северной частью Вьетнама, которая была оккупирована Францией и включена в состав французских колониальных владений в Индокитае.
На первой фотографии курильщица опиума в Ханое.
Жрица культра Трех Миров.
Вид на залив Халонг
Регион Нам-Ча.
Курильщики опиума в Ханое.
Деревенский рынок в Тонкине.
В торговом квартале Ханоя.
Причудливые скалы залива Халонг
Уличные торговцы в Тонкине
Глава кантона и коммунальные чиновники
Улица в Ханое
Еще одна улица в Ханое
В порту
Китайская халупа в Ханое
Стоянка рыбацких лодок
Индустриализация на горизонте
Губернатор Тонкина с семьей
Мандарины близ Ханоя: воинский начальник, губернатор провинции и префект
Именно на территории протектората Тонкин зародился будущий коммунистический Северный Вьетнам, который позднее распространит свою власть на всю территорию страны. Но до Вьетнамской войны оставалось еще несколько десятилетией и пока что Тонкин был лишь одной из многих французских колоний.
https://vk.com/feed?w=wall-27725025_396363&z=album-27725025_262567593 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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