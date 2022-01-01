Мнение: Раскрашенный Вьетнам 1915

Колоризированные фотографии Вьетнама 1915-го года. Фотографии были сделаны в 1914-1915 годах в протекторате Тонкин, северной частью Вьетнама, которая была оккупирована Францией и включена в состав французских колониальных владений в Индокитае.

На первой фотографии курильщица опиума в Ханое.



Жрица культра Трех Миров.



Вид на залив Халонг



Регион Нам-Ча.



Курильщики опиума в Ханое.



Деревенский рынок в Тонкине.



В торговом квартале Ханоя.



Причудливые скалы залива Халонг



Уличные торговцы в Тонкине



Глава кантона и коммунальные чиновники



Улица в Ханое



Еще одна улица в Ханое



В порту



Китайская халупа в Ханое



Стоянка рыбацких лодок



Индустриализация на горизонте



Губернатор Тонкина с семьей



Мандарины близ Ханоя: воинский начальник, губернатор провинции и префект

Именно на территории протектората Тонкин зародился будущий коммунистический Северный Вьетнам, который позднее распространит свою власть на всю территорию страны. Но до Вьетнамской войны оставалось еще несколько десятилетией и пока что Тонкин был лишь одной из многих французских колоний.

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