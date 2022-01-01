 

Мнение: Раскрашенный Вьетнам 1915

01.01.2022, 19:46, Разное
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Колоризированные фотографии Вьетнама 1915-го года. Фотографии были сделаны в 1914-1915 годах в протекторате Тонкин, северной частью Вьетнама, которая была оккупирована Францией и включена в состав французских колониальных владений в Индокитае.
На первой фотографии курильщица опиума в Ханое.


Жрица культра Трех Миров.


Вид на залив Халонг


Регион Нам-Ча.


Курильщики опиума в Ханое.


Деревенский рынок в Тонкине.


В торговом квартале Ханоя.


Причудливые скалы залива Халонг


Уличные торговцы в Тонкине


Глава кантона и коммунальные чиновники


Улица в Ханое


Еще одна улица в Ханое


В порту


Китайская халупа в Ханое


Стоянка рыбацких лодок


Индустриализация на горизонте


Губернатор Тонкина с семьей


Мандарины близ Ханоя: воинский начальник, губернатор провинции и префект

Именно на территории протектората Тонкин зародился будущий коммунистический Северный Вьетнам, который позднее распространит свою власть на всю территорию страны. Но до Вьетнамской войны оставалось еще несколько десятилетией и пока что Тонкин был лишь одной из многих французских колоний.

https://vk.com/feed?w=wall-27725025_396363&z=album-27725025_262567593 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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