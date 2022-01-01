“Балдеж”, “Капец, красота неземная!” Никитюк снялась в прозрачном топе и прозрачной мини-юбке
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“Поздравляю всех своих родных и близких, всех друзей, коллег и вас, дорогие мои подписчики. Пусть в новом году сбудутся все наши желания, главное – не забыть их загадать. Ставьте цели и уверенно идите к ним! Люблю вас”, – написала телеведущая.
Ее пост набрал почти 135 тыс. лайков.
“Балдеж”, – восхитилась в комментариях vvanvvvans.
“Пофиг елка, классная юбка”, – написала ekaterina_katrus.
“Ну это капец, красота неземная!” – считает tatyanatleujeva.
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Контекст:
Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.
В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.
С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.
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