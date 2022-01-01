Посол Украины в Польше ответил на вопрос, сколько украинцев находится на польской территории

“Сложно найти однозначное подтверждение того, сколько точно украинцев находится в Польше. Есть данные о количестве разрешений, выданных украинцам польскими органами на работу, проживание, количество выданных национальных виз, есть данные из реестра застрахованных лиц в Польше. Впрочем, все это в совокупности не дает полной картины. Я думаю, что можем говорить об около 2 млн граждан Украины”, – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что речь идет о тех украинцах, которые находятся в Польше легально.

“Понимая значение украинских работников для экономики Польши, власти страны пытаются создать условия для упрощения трудоустройства иностранцев, в частности, принимая изменения в закон об иностранцах”, – объяснил Дещица.

Контекст:

В июле 2021 года Дещица оценивал число украинцев в Польше в 1,5 млн человек. Дипломат отмечал, что количество за последние семь лет выросло по меньшей мере в два раза.

По словам посла, украинцев в Польше привлекают высшая заработная плата, больше возможностей себя реализовать, более стабильная экономическая ситуация и близость к самой Украине.

Президент Владимир Зеленский сказал в феврале прошлого года, что если украинцы будут иметь 70% от польской заработной платы, то они вернутся домой в Украину. “Я очень хочу, чтобы у нас заработная плата была, как в Польше. Я хочу верить, что мы за эти четыре года с хвостиком можем осуществить эту мечту”, – отметил глава государства.

Кабинет Министров Украины планировал обеспечить рост зарплат граждан до уровня Польши или Словакии в течение 10 лет, сказал в конце января 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль.

По данным Евростата, минимальная зарплата в Польше во втором полугодии 2021 года составляла €619,46 (около 19,2 тыс. грн по курсу Нацбанка).

—