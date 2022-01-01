 

Депутата Рашкина задержали при попытке пронести винтовку на биатлонный стадион

01.01.2022, 19:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин встретил Новый год в одном из полицейских участков Ижевска. Причиной стало нарушение им решения Басманного суда Москвы, которым парламентарию был вынесен запрет на охоту, выход из дома ночью и общение со свидетелями по делу о незаконной охоте. 

Согласно версии следствия, 27 декабря парламентарий вместе со знакомыми, пребывая в состоянии, похожим на алкогольное опьянение, предъявив удостоверение депутата Госдумы, пытался пройти с винтовкой на трибуны стрелково-спортивного комплекса им. Демидова, где проходили соревнования по биатлону «Ижевская винтовка». По словам спортсменов, ставшими очевидцами инцидента, коммунист хвастался спутникам меткостью и грозился с трибуны «выбить все мишени». 

Уточняется, что Рашкин приехал на спортивное сооружение, управляя грузовым автомобилем КамАЗ, несмотря на то, что был лишён права управления транспортными средствами категории B сроком на полтора года, а прав на управление транспортными средствами категории С он не получал вовсе. От прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в крови депутат отказался. 

«Сотрудники МВД отобрали огнестрельное оружие у Рашкина Валерия Фёдоровича. Против него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – Хулиганство. Также мы оповестили Следственный комитет о нарушении депутатом ограничений по делу о незаконной охоте», – заявили в пресс-службе. 

Сам Рашкин не признал свою вину в инциденте. 

«Все претензии в нарушении постановления суда несостоятельны. Я не собирался охотиться, а только пострелять по мишеням для биатлонистов. Зрение у меня хорошее. Соревнования проходили днём, я тут тоже не нарушил. Запрет на управление транспортными средствами действует исключительно для категории В. Его я тоже не нарушал, а на алкоголь вообще запрета не было», – пояснил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / План «Перехват»

10.11 / Мнение: Перебросит ли Россия в Нагорный Карабах десантников?

22.06 / Зарезавшая подругу вожатая рассказала о преступлении

30.10 / Деньги на борьбу со смертельным недугом власти Украины потратят на сериалы

22.12 / Мнение: Окончательная бумажка. Броня

26.12 / Сиди и молчи

27.06 / Мнение: О CoVID-19 и Путине

27.09 / Русскоязычные СМИ Кипра

11.11 / Уволен по собственному нежеланию

16.12 / Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика