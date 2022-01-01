Депутата Рашкина задержали при попытке пронести винтовку на биатлонный стадион

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин встретил Новый год в одном из полицейских участков Ижевска. Причиной стало нарушение им решения Басманного суда Москвы, которым парламентарию был вынесен запрет на охоту, выход из дома ночью и общение со свидетелями по делу о незаконной охоте.

Согласно версии следствия, 27 декабря парламентарий вместе со знакомыми, пребывая в состоянии, похожим на алкогольное опьянение, предъявив удостоверение депутата Госдумы, пытался пройти с винтовкой на трибуны стрелково-спортивного комплекса им. Демидова, где проходили соревнования по биатлону «Ижевская винтовка». По словам спортсменов, ставшими очевидцами инцидента, коммунист хвастался спутникам меткостью и грозился с трибуны «выбить все мишени».

Уточняется, что Рашкин приехал на спортивное сооружение, управляя грузовым автомобилем КамАЗ, несмотря на то, что был лишён права управления транспортными средствами категории B сроком на полтора года, а прав на управление транспортными средствами категории С он не получал вовсе. От прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в крови депутат отказался.

«Сотрудники МВД отобрали огнестрельное оружие у Рашкина Валерия Фёдоровича. Против него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – Хулиганство. Также мы оповестили Следственный комитет о нарушении депутатом ограничений по делу о незаконной охоте», – заявили в пресс-службе.

Сам Рашкин не признал свою вину в инциденте.

«Все претензии в нарушении постановления суда несостоятельны. Я не собирался охотиться, а только пострелять по мишеням для биатлонистов. Зрение у меня хорошее. Соревнования проходили днём, я тут тоже не нарушил. Запрет на управление транспортными средствами действует исключительно для категории В. Его я тоже не нарушал, а на алкоголь вообще запрета не было», – пояснил он.

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