 

Брежнева станцевала в платье из новогоднего «дождика»

01.01.2022, 19:06, Разное
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Вера Брежнева показала своим фанатам в Instagram откровенный танец, вероятно, предназначенный для супруга Константина Меладзе. Для него певица нарядилась короткое в платье из новогоднего «дождика».
Вера Брежнева исполнила откровенный танец в полутемном помещении, вращая бедрами и привлекая внимание поклонников томным взглядом и широкой улыбкой. Блестящее платье подчеркнуло идеальную фигуру знаменитости, а также дополнило новогодний образ. В подписи к публикации артистка написала, что уже готова к празднованию грядущих праздников.

Фанаты написали, что завидуют Константину Меладзе, ведь ему крупно повезло с такой женой. Также подписчики не упустили возможность поздравить пару с Новым годом.



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