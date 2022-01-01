Брежнева станцевала в платье из новогоднего «дождика»

Вера Брежнева показала своим фанатам в Instagram откровенный танец, вероятно, предназначенный для супруга Константина Меладзе. Для него певица нарядилась короткое в платье из новогоднего «дождика».

Вера Брежнева исполнила откровенный танец в полутемном помещении, вращая бедрами и привлекая внимание поклонников томным взглядом и широкой улыбкой. Блестящее платье подчеркнуло идеальную фигуру знаменитости, а также дополнило новогодний образ. В подписи к публикации артистка написала, что уже готова к празднованию грядущих праздников.

Фанаты написали, что завидуют Константину Меладзе, ведь ему крупно повезло с такой женой. Также подписчики не упустили возможность поздравить пару с Новым годом.