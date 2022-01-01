 

В Антарктиде заболели COVID-19 бельгийские полярники

01.01.2022, 18:59, Новости дня
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До прибытия на станцию полярники сделали три ПЦР-теста на коронавирус, также они все вакцинированы.

Первый случай COVID-19 на бельгийской станции был обнаружен 14 декабря, через неделю после прибытия новой группы. Позже коронавирус был подтвержден еще у двух полярников. Все трое были эвакуированы 23 декабря, но коронавирус продолжил распространяться.

В настоящее время на станции находится 25 человек, пятеро полярников находятся в экспедиции. Ни у одного из заболевших нет серьезных симптомов.

Отмечается, что на станции есть два врача и необходимое оборудование для лечения.

Вирусолог, с которым консультировался полярный секретариат, считает вероятным, что заражение на станции связано со штаммом “Омикрон”, поскольку группа полярников, оказавшаяся зараженной, по дороге останавливалась в Южной Африке, где он широко распространен. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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