Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 870 машин

В ночь на Новый год во Франции был задержан 441 человек за нарушения порядка, сожжены 874 автомобиля, сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен.

«Количество сожженных транспортных средств уменьшается по сравнению с предыдущими годами, равно как и число случаев нападений на полицию», – передает РИА «Новости» заявление министра.

Он отметил, что за прошедшую ночью правоохранители задержали 441 человека, также 874 автомобиля были сожжены хулиганами.

Дарманен подчеркнул, что в 2019 году количество сожженных машин составило 1316.

В первую ночь 2021 года участники новогодней вечеринки сожгли машину жандармов.

Напомним, весной участники беспорядков во Франции сожгли несколько автомобилей.