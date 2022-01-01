 

ФХР пообещала разобраться в ситуации со снятием с рейса хоккеистов «молодежки»

01.01.2022, 18:26, Новости дня
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Федерация хоккея РФ (ФХР) выяснит информацию по случившемуся инциденту, связанному со снятием молодежной сборной РФ с рейса.

«Федерация хоккея РФ держит под контролем ситуацию с вылетом молодежной сборной РФ из Канады домой. В настоящий момент куплены обратные билеты, команда уже вылетела в Россию из Калгари с пересадками в Торонто и Франкфурте и прибудет Москву вечером 2 января», – приводит сообщение РИА «Новости».

Также отмечается, что «ФХР выяснит информацию по случившемуся инциденту, связанному со снятием российской команды с рейса Калгари – Торонто, у канадского авиаперевозчика, Международной федерации хоккея и трех сборных, с которыми российская команда должна была вылететь в Европу. Основная претензия у перевозчика к представителям российской делегации, из-за которой команду сняли с рейса – медицинские маски, которые были надеты всеми членами делегации, но, по мнению представителей канадской авиакомпании, надеты неправильно».

Ранее молодежные сборные РФ и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.

Бывший главный тренер молодежной сборной РФ Владимир Плющев заявил, что хоккеисты, не допущенные в самолет в Канаде, видимо, не осознали, какую страну они представляют. В свою очередь четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что спортсменов необходимо дисквалифицировать минимум на год.

Между тем, сам Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши.



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