 

Погибший от взрыва салюта в Рязанской области оказался полицейским

01.01.2022, 18:26, Новости дня
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Погибший при взрыве салюта в Рязанской области мужчина оказался сотрудником московской полиции.

Мужчина, погибший при взрыве салюта в Рязанской области, был сотрудником ГУ МВД Москвы. Мужчина погиб на месте после запуска салюта в селе Федоровское Захаровского района, информирует РЗН.инфо со ссылкой на источник в правоохранительных службах.

Напомним, мужчина погиб в Рязанской области при запуске фейерверка, следователи проводят проверку.



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