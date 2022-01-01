Погибший от взрыва салюта в Рязанской области оказался полицейским

Погибший при взрыве салюта в Рязанской области мужчина оказался сотрудником московской полиции.

Мужчина, погибший при взрыве салюта в Рязанской области, был сотрудником ГУ МВД Москвы. Мужчина погиб на месте после запуска салюта в селе Федоровское Захаровского района, информирует РЗН.инфо со ссылкой на источник в правоохранительных службах.

Напомним, мужчина погиб в Рязанской области при запуске фейерверка, следователи проводят проверку.