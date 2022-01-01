Лена Миро испытывает жалость к Анастасии Волочковой

Блогер Лена Миро испытывает к балерине Анастасии Волочковой жалость. По ее словам, у блондинки жирные волосы, красное лицо, а язык во время речи заплетается.

В социальных сетях Волочкова обнародовала ролик, на котором запечатлена в кровати. На видео балерина благодарила за овощной суп домработницу по имени Лола. Миро после просмотра публикации заявила, что ей жаль экс-приму Мариинского театра.

По факту, Волочкова в своем большом загородном доме живет одна. Лучшей подругой для нее является домработница, которая не дает проголодаться. При этом Миро ответила, что Волочкова когда-то была действительно красивой и желанной для всей страны женщиной.

Источник: bimru.ru