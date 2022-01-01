Второе место в рейтинге после Вены. Одесса попала в топ городов по версии The Independent, которые стоит посетить в 2022 году
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В материале, который вышел 30 декабря, эксперты издания собрали лучшие города, которые, как они считают, стоит посетить в 2022 году.
На первом месте там Вена (Австрия), на втором – Одесса. Далее список выглядит так:
Ханья (Крит),
Неаполь (Италия),
Париж (Франция),
Сеул (Южная Корея),
Каунас (Литва),
Осло (Норвегия),
Сплит (Хорватия).
Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив считает место Одессы в списке The Independent “вполне оправданным”, пишет сайт агентства.
“2021 год показал, что иностранцам Украина интересна, они готовы сюда ехать и тратить деньги. Самый яркий пример – туристический бум со стороны граждан королевства Саудовская Аравия, которых за 2021 год прибыло в Украину около 50 тыс. В следующем году мы нарастим мощности. Приглашаем иностранных гостей и в Одессу, стремительно развивающую рекреационные ресурсы, и в Киев, который все больше удивляет изысканной едой, и в Карпаты, где предлагают полный набор – от уникальной этнической культурно до локальной гастрофантастики и активного отдыха”, – заявила она.
Олеськив оценила объем украинского туристического рынка миллиардами гривен, не назвав более конкретной суммы.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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