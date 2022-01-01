Второе место в рейтинге после Вены. Одесса попала в топ городов по версии The Independent, которые стоит посетить в 2022 году

В материале, который вышел 30 декабря, эксперты издания собрали лучшие города, которые, как они считают, стоит посетить в 2022 году.

На первом месте там Вена (Австрия), на втором – Одесса. Далее список выглядит так:

Ханья (Крит),

Неаполь (Италия),

Париж (Франция),

Сеул (Южная Корея),

Каунас (Литва),

Осло (Норвегия),

Сплит (Хорватия).

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив считает место Одессы в списке The Independent “вполне оправданным”, пишет сайт агентства.

“2021 год показал, что иностранцам Украина интересна, они готовы сюда ехать и тратить деньги. Самый яркий пример – туристический бум со стороны граждан королевства Саудовская Аравия, которых за 2021 год прибыло в Украину около 50 тыс. В следующем году мы нарастим мощности. Приглашаем иностранных гостей и в Одессу, стремительно развивающую рекреационные ресурсы, и в Киев, который все больше удивляет изысканной едой, и в Карпаты, где предлагают полный набор – от уникальной этнической культурно до локальной гастрофантастики и активного отдыха”, – заявила она.

Олеськив оценила объем украинского туристического рынка миллиардами гривен, не назвав более конкретной суммы.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—