 

Германия начала председательство в “Большой семерке”

01.01.2022, 18:14, Новости дня
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“Мы будем максимально использовать свое председательство в G7, чтобы эта группа государств взяла на себя новаторскую роль – приверженную климатической нейтральности и справедливому миру”, – заявил по этому поводу канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Отмечается, что саммит G7 пройдет с 26 по 28 июня 2022 года в замке Эльмау (Баварские Альпы), как и последний саммит G7 под председательством Германии в июне 2015 года. Впервые главы государств и правительств G7 встретились под председательством Германии в Бонне в 1978 году.

Контекст:

В “большую семерку” входят Германия, Франция, Великобритания, Италия, Япония, Канада и США. Евросоюз также представлен на всех встречах G7. Членство в президиуме ежегодно меняется между членами G7. Германии председательство перешло от Великобритании, в 2023 году ФРГ сменит Япония.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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