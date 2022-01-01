 

БМП «Курганец» разрушилась после столкновения с американским Chevrolet Suburban в Сирии

01.01.2022, 18:11, Разное
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В новогоднюю ночь на юге сирийской провинции Хомс в столкновении с военным автомобилем НАТО серьёзно пострадала новейшая российская БМП «Курганец-25». Боевая машина потеряна без возможности восстановления.

Как сообщает российское военное командование, столкновение произошло в темноте. Женщина-военнослужащая за рулём санитарного Chevrolet Suburban не заметила движущуюся российскую БМП и врезалась в её левый борт. После столкновения она развернулась и на большой скорости уехала в сторону американской военной базы, не сообщив в полицию и не оказав никакой помощи возможным пострадавшим в разбитой БМП.

«Курганец сейчас проходит в Сирии опытно-войсковые испытания. Он построен как модульная структура, и все модули держатся на центральной балке. Раньше мы получали немецкую балку из легированной стали, но из-за импортозамещения балка теперь китайская, а сталь у них не очень. Видимо, удар пришёлся в балку, модули и рассыпались», – рассказала фрезеровщик Курганмашзавода и инста-блогер Марина Коновалова.

Экипаж БМП в результате аварии отделался незначительными ушибами. Минобороны считает виновной в ДТП американку, а также планирует направить рекламацию китайскому поставщику стальных балок.

«Американцев в Сирии вообще не должно быть. В отличие от них, наша БМП находилась там по приглашению законного правительства. Мы потребуем от США возмещения ущерба», – заявил командующий российским контингентом в Сирии генерал Роман Бердников.

Сирийская полиция пытается получить доступ к виновнице происшествия, чтобы обследовать её на предмет алкогольного опьянения и заставить сдать тест на знание ПДД, но в ответ американцы только нанесли авиаудар по дому вызвавшего ее следователя и внесли его семью, включая 4-летнего племянника, в список международных террористов, подлежащих ликвидации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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