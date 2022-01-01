Мнение: Об утащенном из старого года «плохом»

Это, конечно, началось не вчера. Но и закончится, к сожалению, не завтра. Определённые последствия будут сказываться ещё долго. И не самым приятным образом для каждого из нас.

В общем, как бы ни хотелось всем оставить «плохое» в прошлом году, оно таки переползло в наступивший. И единственное, что тут можно сказать: кто предупреждён, тот…

А что он, предупреждённый, сможет сделать-то, в сущности, в такой ситуации?

Об этом, впрочем, уже предупреждали. Теперь – для тех, кто «в танке».

У российских нефтяных компаний нарастают проблемы при попытке поднять добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. Сейчас это соглашение 23 крупнейших стран-экспортеров «чёрного золота» позволяет РФ наращивать поставки на 100 тысяч баррелей в сутки каждый месяц, или примерно на 1%. Но…

Уже в ноябре #Россия начала отставать от этого плана, выбрав только половину отведённой квоты: добыча выросла на 0,49%. В декабре же неожиданно началось снижение производства нефти. Эту неприятную #новость сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. Согласно ним выходит, что за период с 1 по 29 декабря в среднем нефтяники качали 1,487 млн тонн в сутки – на 80 тысяч, или 0,1% меньше, чем в ноябре.

В пересчёте на традиционные мировые метрики добыча непосредственно нефти (без конденсата) в России составила 9,94 млн баррелей в день, при лимите ОПЕК+ в 10,18 млн баррелей. Увеличить добычу в декабре смогли ЛУКОЙЛ (+0,9%), «Газпром нефть» (+0,6%), «Татнефть» (+0,1%). А практически весь спад производства обеспечила «Роснефть», у которой добыча просела на 2,6%. Крупнейшая «дочка» самой главной нефтяной компании России – «РН-Юганскнефтегаз» – зафиксировала снижение на 1,2%, «Ванкорнефть» – на 1,7%, «Самотлорнефтегаз» – на 1,5%. Снижение по всем фронтам…

Проблемы у российских нефтяников начали появляться ещё летом, когда ОПЕК+ утвердила план резкого наращивания производства, о чём рассказали Reuters источники в отрасли. По их словам, технические сложности с возобновлением добычи возникли на старых месторождениях. А в ноябре топ-менеджеры трёх крупнейших нефтяных компаний заявили о практически полном исчерпании свободных мощностей, за счёт которых можно было бы увеличить отдачу недр. Так, 12 ноября о досрочном использовании свободных мощностей сообщил вице-президент «Роснефти» Эрик Лирон, 24 ноября о практически исчерпанном потенциале роста добычи заявил вице-президент «Лукойла» Павел Жданов. И 19 ноября замглавы «Газпром нефти» Алексей Янкевич сказал, что свободные добычные мощности компании будут исчерпаны к концу года.

План ОПЕК+ предполагает полное восстановление добычи к доковидным уровням в апреле-мае 2022 года. Но если другие страны постепенно открывают «задвижки» на месторождениях, #Россия выйти на докризисные объёмы в обозначенный срок не сможет. Такой #прогноз выдал 17 декабря вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. «Добыча нефти в России сначала будет стагнировать, а потом даже снижаться естественным образом», – предупредил он.

Согласившись в кратчайшие сроки сократить добычу с исторических максимумов до минимума за 18 лет, #Россия оказалась в самом уязвимом положении среди всех стран ОПЕК+, – предупреждал в прошлом году сырьевой стратег Goldman Sachs Джефф Карри. «Старым нефтяным месторождениям в РФ грозит закрытие. Если остановить работу на старых советских месторождениях, возобновить её будет невозможно», – подчёркивал он. Хотя случилось так, но не совсем: хуже всего чувствует себя «Роснефть», в базе которой очень много как раз таки новых месторождений, а в руководстве доминируют выходцы из органов.

Тут самое время напомнить, что во взаимодействии с ОПЕК в 2020 году Россия могла бы получить более мягкие условия сокращения добычи. Но первую сделку торпедировала «Роснефть» – и теперь становятся понятными её мотивы. Однако из-за такой обструкционистской позиции – в начале 2020 года делегация РФ оказалась единственной, кто был против сокращать добычу даже на баррель – итоговые договорённости получились более жёсткими, а в промежутке случился беспрецедентный обвал цен на #нефть.

Теперь приходится пожинать горькие плоды. Хотя, в общем, не секрет, что люди с «чистыми руками и холодной головой» не умеют в реальную экономику совсем. На всех уровнях. Ну и, наверное, не надо напоминать, как много нефть значит для российского бюджета.

Сколько ещё должно случиться дорогих провалов, чтобы это стало понятно всем?

А когда это понимание придёт, что делать-то?

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