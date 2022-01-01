 

Тренер молодежной сборной РФ отреагировал на снятие команды с рейса в Канаде

01.01.2022, 17:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главный тренер молодежной сборной РФ по хоккею Сергей Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши.

«Комментировать особо нечего. Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса», – приводит слова Зубова «Матч ТВ».

Также он опроверг информацию о том, что шел по посадочному рукаву в самолет с сигаретой в руке. По словам Зубова, курить он бросил три года назад.

Ранее молодежные сборные РФ и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.

Бывший главный тренер молодежной сборной РФ Владимир Плющев заявил, что хоккеисты, не допущенные в самолет в Канаде, видимо, не осознали, какую страну они представляют. В свою очередь четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что спортсменов необходимо дисквалифицировать минимум на год.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Ургант объяснил, почему РФ на первом месте по числу олигархов

11.05 / “Какой нежный вкус!” Клопотенко рассекретил специальную технику запекания мяса, чтобы оно таяло во рту

07.09 / В этом году рождаемость в Украине может стать самой низкой за 30 лет

16.02 / Путин призвал договариваться с Китаем по проекту защиты реки Амур

22.12 / Невролог из РФ подарил папе Римскому книгу о лечении болезней спины

15.07 / В РФ придумали способ борьбы с неплательщиками алиментов

16.09 / Le Monde – перед выборами Макрон хочет избавиться от репутации Бонапарта

12.04 / Forbes – украинские ВВС не ждёт ничего хорошего — Киеву стоит задуматься о дронах и ПВО

03.07 / Дочь Евгения Осина вышла замуж

21.10 / “Инициатива отдельного депутата”. В “Слуге народа” прокомментировали предложение перенести второй тур местных выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика