Дочь Шойгу показала «самое безопасное место в мире»

Дочь главы Минобороны Сергея Шойгу Ксения опубликовала фото в Instagram, где запечатлены отец, сама Ксения, ее муж и дочка. По версии подписчиков, рядом с таким дедушкой все находятся в безопасности.

В комментариях подписчики назвали фото невероятно милым, информирует «Царьград».

«Самое безопасное место в мире! С Новым годом!» – пишет пользователь markony33.

«Сергей Кужугетович на стиле!» – обратила внимание на стильный джинсовый костюм министра vika.vit.22.

«Какие вы теплые, сибирские люди!!!» – отметила v.ruf892020.

Ранее дочь главы Минобороны Сергея Шойгу Ксения рассказала, что назвала новорожденную девочку Миланой.