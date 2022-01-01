 

Дочь Шойгу показала «самое безопасное место в мире»

01.01.2022, 17:42, Новости дня
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Дочь главы Минобороны Сергея Шойгу Ксения опубликовала фото в Instagram, где запечатлены отец, сама Ксения, ее муж и дочка. По версии подписчиков, рядом с таким дедушкой все находятся в безопасности.

В комментариях подписчики назвали фото невероятно милым, информирует «Царьград».

«Самое безопасное место в мире! С Новым годом!» – пишет пользователь markony33.

«Сергей Кужугетович на стиле!» – обратила внимание на стильный джинсовый костюм министра vika.vit.22.

«Какие вы теплые, сибирские люди!!!» – отметила v.ruf892020.

Ранее дочь главы Минобороны Сергея Шойгу Ксения рассказала, что назвала новорожденную девочку Миланой.



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