Деда — на мороз!

Обращение детей РФ куда надо.

Фото: РИА Новости

Председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину А.И. Председателю Государственной думы РФ Володину В.В. Председателю Совета Федерации РФ Матвиенко В.И. От встревоженных детей России

Обращение

Уважаемые Александр Иванович, Вячеслав Викторович, Валентина Ивановна!

В канун ответственной государственной даты — наступления нового, счастливого и судьбоносного для нашей страны 2022 года — мы, дети России, просим вас инициировать проверку деятельности по очернению нашей истории, реабилитации нацизма и пропаганде мракобесия, осуществляемой в РФ физическим лицом «Дед Мороз».

Прежде всего, хотим привлечь ваше внимание к тому факту, что так называемый «русский Дед Мороз» известен в западных и других противостоящих развитию РФ странах совершенно под иными именами. Корбобо. Йоулупукки. Мош Джерилэ. Паккайнен. Юлетомте. Баббо Наттале. И наконец — Санта-Клаус, американский «персонаж», поздравляющий своих заокеанских покровителей, линчевавших и поработивших чернокожее население континента (достаточно вспомнить Техас и Калифорнию) и исповедующих однополярный мир и позицию мирового жандарма. Мы убеждены, что подлинная причина яростного желания «Деда Мороза» считаться сугубо русской традицией свидетельствует о намеренном уклонении им от статуса «иностранного агента», который предпочитает скрывать, кем именно оплачена его деятельность. В том числе, и деятельность по очернению нашей истории. Согласитесь, «Дед Мороз» не несет ни в себе, ни в своем образе, ни в своих поступках никакой исторической памяти. В нем нет напоминания о наших славных победах — Куликовской битве, Бородине, небе Аустерлица, стоянии на Калке, подвигах простых людей и подлинных героев во имя могущества сегодняшней России. Наконец, он не проводит нас в своих «представлениях» через тяжелые годы, времена невзгод и ошибок, через которые за многие века прошел наш терпеливый народ. С 1991 года только Генеральная прокуратура реабилитировала 500 000 человек, а МВД — три миллиона! При этом сам «Дед Мороз» за последние годы ни разу не обращался в компетентные органы за помощью в реабилитации соотечественников.

Образ «деда», то есть носителя всей полноты исторической памяти народа, его культурных и семейных ценностей, задумывался как знак торжества непростых лет развития Родины и наглядный способ увековечить их память.

Сейчас же, спекулируя на своем пожилом возрасте при помощи фальшивой седой бороды, вместо памяти о славных достижениях РФ «Дед Мороз» заставляет всех нас каяться за советское прошлое, когда, извините, обычный цветной карандаш заставлял наших родителей прыгать от радости.

Это опасная тенденция. Сам образ старика-чудотворца, приносящего неизвестно кем оплаченные подарки, зачастую импортного производства, лжив и не имеет ничего общего с реальным благополучием, которое, как мы прекрасно знаем, зависит в РФ не от мифических персонажей, а именно от нас самих.

Нам чужого не надо! Мы живем в своей стране не за стишки и подачки. Реальные дела, понимание важности происходящих процессов, готовность в любой момент отстоять свои ценности и границы — вот в чем состоит подлинное чудо текущего момента, которое нам предлагают подменить нелепыми и неосуществимыми мечтами, какими-то смехотворными «письмами дедушке», хранящимися в тайнике.

Переодетое в старика и зачастую неизвестное компетентным органам физическое лицо, в компании с несовершеннолетней «Снегурочкой», если и может «исполнить» какое-либо желание, то только желание видеть Россию обреченной, порабощенной иронией своей исторической судьбы, способной лишь на салат с колбасой, зависящей от мешка с подарками из «сказочного» леса.

Мы, потомки победителей, должны с вами помнить народную мудрость: кто к нам с мешком придет, тот в мешке и окажется. Просим вас остановить преступную деятельность, вернуть нам историческую справедливость, веру в подлинные ценности, чувство национального достоинства и уверенности в прошедшем и наступающем году.

Разберитесь, пожалуйста.

Алеша Я., Сережа М., дети России

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