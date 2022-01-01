 

Евросоюз отложил оплату €7 для туристов из безвизовых стран – СМИ

01.01.2022, 17:30, Новости дня
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Согласно документам, имеющимся в распоряжении издания, после запуска и переходного периода въезд в том числе украинцев в Евросоюз по биометрическому паспорту будет возможен лишь при предварительной платной авторизации в новой системе.

Регистрация – это не аналог визы, так как не требует подтверждения цели въезда или сопроводительных документов (подтверждения о доходах, статусе и т.п.). Заявка не требует посещения визового центра и осуществляется онлайн, в подавляющем большинстве случаев авторизацию предоставят автоматически в течение нескольких минут.

Данные, предоставленные туристами, сверят с информацией в базах ЕС для проверки того, не превысил ли путешественник время пребывания в Евросоюзе и не совершал ли на территории ЕС преступлений.

Контекст:

11 июня 2017 года между ЕС и Украиной заработал безвизовый режим. Аналогичные соглашения Евросоюз заключил еще почти с 60 государствами. 

В апреле 2018 года послы стран Евросоюза одобрили введение системы ETIAS. В июле Европейский парламент утвердил новые правила для въезда в Шенгенскую зону жителей стран, не входящих в Европейский союз, согласно которым, в конце 2021 года при въезде в Шенгенскую зону туристы будут вынуждены заполнять электронную форму с личными данными и указанием причины поездки. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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