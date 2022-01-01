В ОРДЛО проживает порядка 2 млн человек, точно сосчитать невозможно – Верещук

“[Сколько там проживает реально людей?] У меня нет таких данных”, – заявила она.

Верещук сказала, что точно сосчитать, сколько в ОРДЛО живет людей, невозможно. Приблизительное число, по ее информации, – 2 млн человек.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В мае 2020 года тогдашний вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью LB.ua говорил, что в ОРДЛО проживает 1,6 млн человек. Единственная перепись населения была проведена в Украине в 2001 году. Согласно ее результатам, в Донецкой области проживало 4,8 млн человек, в Луганской – 2,5 млн.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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