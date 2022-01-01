Плющев и Тихонов отреагировали на снятие российской «молодежки» по хоккею с рейса

Бывший главный тренер молодежной сборной РФ Владимир Плющев заявил, что хоккеисты, не допущенные в самолет в Канаде, видимо, не осознали, какую страну они представляют.

«У меня всегда спокойно проходили перелеты, откуда бы мы ни направлялись – хоть из Канады, хоть из Чехии. Ребята были как огурчики, в белых рубашечках, в пиджачках. Уставшие, но совершенно в отличном виде. Спали друг у друга на плечах, но никто не курил, не сквернословил. Да, 31 декабря мы действительно не вылетали, потому что, как правило, до финала доходили. Но дело не в дате. Когда люди летят с золотыми медалями, то им иногда кажется, что все можно. Психология такая. Но могу похвастаться, что у меня инцидентов не было», – рассказал он РИА «Новости».

Он отметил, что не знает, как теперь поступать.

«Это пусть решают наверху. Надо знать все подробности, все нюансы. Видимо, ребята не поняли, кого они представляют, что это не драмкружок. Неужели нельзя было людям объяснить: ребят, долетите до Москвы, а там уже своя земля. Не надо здесь это творить. Когда мы обыграли канадцев в Чехии, мои ребята максимум позволили себе пивка попить, но был порядок. Никаких проблем ни перед самолетом, ни в нем, ни после него. Долго ждали (тогдашнего президента Федерации хоккея РФ Александра) Стеблина – тогда он, как обычно, в пробки попадал», – отметил специалист.

Между тем четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что спортсменов необходимо дисквалифицировать минимум на год.

«Дисквалифицировать их надо без права играть в клубах. Они позорят Россию. В хоккее всегда было такое, что игроки выпивали. Я и сам бывало выпивал с поколением наших великих хоккеистов. Но то поколение было интеллигентное, начиная с Сологубова и Боброва. Я не против того, чтобы расслабиться. Тем более, что чемпионат мира отменили. Но такое поведение… Надо принять самые суровые меры, в контракте должно быть все прописано. Мы и так без флага и гимна. Надо дисквалифицировать на год минимум без зарплаты и трудоустройства. Чтобы они почувствовали, что такое заработать деньги как на фабрике или шахте», – сказал Тихонов.

Ранее молодежные сборные РФ и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.