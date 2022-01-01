Приемный отец Дани Милохина спас мужчину на пожаре

На Кубани приемный отец тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев спас мужчину на пожаре.

Как сообщили «Комсомольской правде» очевидцы, ночью загорелся один из частных домов, огонь распространился по всему зданию, соседний с ним сарай был в дыму. Площадь возгорания составила 70 кв. метров. Пока одни спасатели заливали огонь водой, другие пытались рассмотреть в задымленных комнатах людей. Командир отделения Дмитрий Тюленев проверить решил лично, зайдя внутрь помещений.

«В сарае, рядом с горящим домом, Дмитрий Тюленев обнаружил человека. Он лежал на полу и весь был покрыт сажей», – приводит издание слова спасателей.

Известно, что хозяину дома стало плохо из-за дыма. В срочном порядке его вывели на улицу, после чего оказали помощь.

Ранее отец известных тикток-блогеров Дани и Ильи Милохиных Вячеслав Крапчин в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале на коленях попросил прощения у одного из сыновей.