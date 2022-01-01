 

Первый в 2022 году вызов московских врачей оказался к избитой отцом девочке

01.01.2022, 16:58, Новости дня
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В первые полчаса 2022 года самой частой причиной вызова скорой помощи стали травмы, полученные от петард, при этом первой пациенткой в новом году оказалась школьница, которую избил отец.

«Вызов поступил в 00.20. Звонили из семейного приюта на Азовской улице. Девочку избил отец», – рассказал «Московскому комсомольцу» источник в правоохранительных органах.

Информация подтвердилась. С многочисленными травмами головы, рук ребенка госпитализировали.

Также в этом году зафиксировано большое количество жалоб на ранения от фейерверков.

51-летний мужчина получил травму глаза от искры петарды. Он отмечал Новый год в Большом Грузинском переулке, как в около 00.28 почувствовал, что в глаз попало инородное тело. Спустя минуту с аналогичной проблемой на службу скорой помощи обратился 50-летний житель Вьетнама. Петарда угодила мужчине в бровь в Среднем Кондратьевском переулке.

Всем раненым оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что местный житель в Геленджике в состоянии алкогольного опьянения избил беременную супругу и соседей, пытавшихся ее защитить.



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