Первый в 2022 году вызов московских врачей оказался к избитой отцом девочке
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В первые полчаса 2022 года самой частой причиной вызова скорой помощи стали травмы, полученные от петард, при этом первой пациенткой в новом году оказалась школьница, которую избил отец.
«Вызов поступил в 00.20. Звонили из семейного приюта на Азовской улице. Девочку избил отец», – рассказал «Московскому комсомольцу» источник в правоохранительных органах.
Информация подтвердилась. С многочисленными травмами головы, рук ребенка госпитализировали.
Также в этом году зафиксировано большое количество жалоб на ранения от фейерверков.
51-летний мужчина получил травму глаза от искры петарды. Он отмечал Новый год в Большом Грузинском переулке, как в около 00.28 почувствовал, что в глаз попало инородное тело. Спустя минуту с аналогичной проблемой на службу скорой помощи обратился 50-летний житель Вьетнама. Петарда угодила мужчине в бровь в Среднем Кондратьевском переулке.
Всем раненым оказали медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что местный житель в Геленджике в состоянии алкогольного опьянения избил беременную супругу и соседей, пытавшихся ее защитить.
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