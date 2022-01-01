Военный эксперт назвал “Альтиус” лучшим боевым дроном

Военный эксперт Александр Хроленко назвал лучшие боевые дроны, которые созданы в России. Прорывом в данной отрасли стал «Альтиус».

Боевой беспилотник «Альтиус» может похвастаться большой дальностью полета и мощнейшим бортовым вооружением. Отечественная разработка существенно превосходит зарубежные аналоги. Более того, благодаря указанному дрону Российская Федерация оказалась членом элитного клуба государств, которые производят подобную технику, среди которых Израиль, Турция и Штаты. Именно по этой причине «Альтиус» можно смело называть прорывом.

Главным козырем беспилотника, по словами Хроленко, является система искусственного интеллекта. Именно она предоставляет дрону преимущество над всеми конкурентами в своем классе. Аппарат способен почти самостоятельно принимать ключевые решения во время миссий. Тяжелый БПЛА способен атаковать прочно защищенные объекты вражеской стороны, после чего возвращаться обратно на свою базу.

Источник: lv.sputniknews.ru