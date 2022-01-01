 

В центре Омска из бункера вышла семья, просидевшая там с 2012 года

01.01.2022, 16:51, Разное
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В центре Омска на праздновании Нового года из земляной насыпи возле рождественской ярмарки вышли 5 неизвестных чумазых людей – двое взрослых и три ребенка, напугав при этом посетителей ярмарки. На место приехали полицейские и обнаружили двух местных жителей, числившихся пропавшими с 21 декабря 2012 года, а также их незарегистрированных детей.

Глава семейства рассказал, что впервые за десятилетие услышал шум с поверхности и решил, что после конца света выжившие приехали по радиосигналу спасти его с родней. Уже в участке мужчина рассказал, как больше десяти лет назад услышал на РЕН-ТВ о приближающейся планете Нибиру, которая столкнётся с Землей уже в декабре. Он давно готовился к подобному сценарию, поэтому после небольшой подготовки вместе с женой спрятался в подземном бункере, который обнаружил на старой инфраструктурной схеме города. За прошедшие годы они успели завести троих детей.

Вызвав МЧС для проверки бункера, полицейские обнаружили, что под землей находится станция метрополитена без перегонов и железной дороги. Вход на станцию забетонирован снаружи и покрыт асфальтом. Согласно генеральному плану 2005 года, станцию построили и даже торжественно открыли.

Психологи МВД пообещали позаботиться о “мягкой акклиматизации” омской семьи, которая провела много лет без цивилизации. По словам терапевтов, мужчина первым делом поинтересовался, кто сейчас президент.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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