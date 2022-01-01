 

Игрок украинской сборной Миколенко перешел из “Динамо” в английский “Эвертон”

01.01.2022, 16:46, Новости дня
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Контракт с украинским игроком подписан на 4,5 года – до конца июня 2026-го.

В “Эвертоне” Миколенко будет играть под №19.

Happy New Signing! * pic.twitter.com/dUmPpBuxEj

— Everton (@Everton) January 1, 2022

New Year, new Blue. * pic.twitter.com/xzGQBblFXl

— Everton (@Everton) January 1, 2022

Стоимость сделки не разглашается, но по данным портала transfermarkt, компенсация за 22-летнего футболиста составила €23,5 млн.

* | We have signed Ukraine defender Vitaliy Mykolenko from @DynamoKyiv for an undisclosed fee on a deal until summer 2026.

Welcome, Vitaliy! *

— Everton (@Everton) January 1, 2022

“Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Английский футбол – это то место, где зародилась игра, и я думаю, что он очень хорошо подойдет для моей игры. Мне 22 года, но я не чувствую себя юнцом. У меня есть опыт игры на европейском уровне, и я надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться как игрок”, – цитирует пресс-служба “Эвертона” заявление Миколенко. 

Контекст:

В основном составе “Динамо” Миколенко провел четыре года, отметила пресс-служба киевского клуба. В общей сложности он провел за “Динамо” 132 матча, в которых забил семь голов. За это время футболист стал чемпионом Украины 2021 года, дважды обладателем Кубка (2020-го и 2021-го) и трижды Суперкубка (2018-го, 2019-го и 2020-го) страны. Дважды, в 2019-м и 2020-м, защитник становился обладателем индивидуальной премии “Золотой талант Украины”.

О том, что Миколенко близок к переходу в “Эвертон”, 14 декабря сообщал Telegram-канал “Динамо Киев Inside”. По данным румынского портала Playsport, английский клуб предложил “Динамо” за футболиста €23 млн. 21 декабря факт перехода подтвердил главный тренер киевского “Динамо” Мирча Луческу.

“Эвертон” после 17 сыгранных матчей в АПЛ занимает в турнирной таблице 14-е место из 20 команд. В активе команды 19 очков – пять побед, четыре ничьих и восемь поражений. Тренирует “Эвертон” испанский наставник Рафаэль Бенитес.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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