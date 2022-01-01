У компании Huawei катастрофически падает выручка

А еще говорят, что американские санкции ничего не стоят! Менеджеры компании Huawei на собственном опыте почувствовали, как больно «некоторые» ограничения бьют по бизнесу.

На днях Huawei опубликовал годовой отчет, согласно которому за последние 12 месяцев выручка компании снизилась на 29%.

Причин для финансовых потерь несколько, говорят аналитики. Во-первых, ограничена или полностью запрещена продажа устройств на основных рынках. Во-вторых, Huawei не может использовать интеллектуальную собственность США. Само по себе это не позволило вовремя выпустить хоть какое-то устройство с поддержкой связи пятого поколения. В третьих, именно для Huawei жестко ограничены поставки комплектующих. А провести стопроцентное импортозамещение не могут даже китайцы.