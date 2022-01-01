 

Канцлер Германии упомянул Украину в первом новогоднем поздравлении

01.01.2022, 16:15, Новости дня
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В своем первом новогоднем поздравлении канцлер Германии Олаф Шольц упомянул ситуацию вокруг Украины и сообщил о нерушимости границ, текст обращения опубликовал Spiegel.

«Для безопасности в Европе неотъемлемым является трансатлантическое сотрудничество. В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом. Нерушимость границ является большой ценностью и не является предметом переговоров», – цитирует обращение «Коммерсант».

Кроме того, в обращении он сказал о пандемии коронавируса, внутренней власти в Германии, а также программе своего правительства.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о готовности газопровода «Северный поток – 2» к эксплуатации, указав, что РФ якобы «усиливает давление» на Германию на фоне критического отношения к проекту со стороны США и Украины, опасающейся потерять доходы от транзита.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что сертификация «Северного потока – 2» должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года, сорвать реализацию проекта Украине не удастся.

При этом в Германии не смогли уточнить сроки запуска «Северного потока – 2».



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