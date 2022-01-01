Мужчина погиб при запуске фейерверка в Рязанской области

Мужчина погиб в Рязанской области при запуске фейерверка, следователи проводят проверку, сообщили в СУ СК по региону.

«При запуске фейерверка мужчина 1984 года рождения получил травму, от которой скончался на месте происшествия. Михайловским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка по данному факту», – сообщили РИА «Новости» в следственном управлении.

В СУ СК рассказали, что произведен осмотр места происшествия, изъята пиротехника, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Уточняется, что происшествие случилось в субботу в первом часу ночи. Мужчина приехал к знакомым из другого региона.

Ранее в Московской области десять детей надышались пороховыми газами при запуске фейерверков; региональный ГСУ СК проводит проверку.